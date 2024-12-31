¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¹ÃÈåÂóÌé¤Î°ÜÀÒ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¥×¥é¥¹¡¡µåÃÄ£Ï£Â¤Ï¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¤â¡ÖÊá¼ê¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤·¡×
¡¡£²£°£²£´Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥·¡¼¥º¥ó£¹£±¾¡¤òµó¤²¡¢£²°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Ï£±£³¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤ë°µÅÝÅª¤Êº¹¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¨¡¼¤Ç¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ëËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Î²ÃÆ£¿°ì»á¤Ë¡¢Á°È¾¸åÈ¾¤Î£²²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¾®µ×ÊÝ¥Û¡¼¥¯¥¹°ìÇ¯ÌÜ¤òÉ¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ÈÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Î°ÜÀÒ¡¢¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Î²ÃÆþ¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú²ÃÆ£¿°ì¡¦¥¤¥ó¥Ï¥¤¥¢¥¦¥È¥í¡¼¡ÛÀÐÀîÉ¢¤â¤¤¤¤Åê¼ê¤Ç¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈ´¤±¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³ÄË¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï¹ÃÈå¤Î°ÜÀÒ¤À¡£µÕ¤Ë¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹ÃÈå¤¬È´¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¼ã¤¤Êá¼ê¤ò»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Êá¼ê¤Î°éÀ®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¹ÃÈå¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤¬¤¤¤ì¤ÐÉáÄÌ¡¢´ÆÆÄ¤Ï»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÇ¤´ü¤Î´Ö¤Ï¤È¤¤¤¦»×¹Í¤¬Æ¯¤¯¤«¤é¤À¡£Â¿¾¯¶ìÏ«¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤êÀµÊá¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¬¡¢Áª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤ë¡£¤¦¤Þ¤¯²ó¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã¯¤¬È´¤±½Ð¤¹¤«¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï³¤Ìî¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬Ã«Àî¸¶¡¢Îæ°æ¡¢ËÒ¸¶¹ª¡¢ÅÏÊÕ¤È¤¤¤Ã¤¿¶¥Áè¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡¿ÍÅªÊä½þ¤ÇÊá¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Êá¼ê¤ÎÊä¶¯¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï¼«Á°¤ÎÊá¼ê¤ò°é¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢°é¤Æ¤é¤ì¤ë´ü´Ö¤Ë¤¤¿¡£¾¯¡¹¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¤¬¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë°ì·³¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¡¢°éÀ®¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ì¤Ð»ÙÇÛ²¼¤Ë¤·¤Æ³èÀ²½¤µ¤»¤ì¤Ð¤è¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë°éÀ®À©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÀµÊá¼ê¤Ï¥É¥·¤Ã¤È°ì¿Í¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¿´¶¯¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Åê¼ê¿Ø¤â²þ¤á¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬ÊÙ¶¯¤¹¤ë°Õ¼±¡×¤ò»ý¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¹ÃÈå¤Î¶¯¸ª¤ËÍê¤ê¥¯¥¤¥Ã¥¯¤òËá¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åê¼ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¡£¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥ï¡¼¥¯¤Ë¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¡£¡Ö¹ÃÈå¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÇÅØÎÏ¤ò¤¹¤ëÂª¤¨Êý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¾åÂô¤Ï°ìÇ¯´Ö¸«¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤áÉ¾²Á¤¬Æñ¤·¤¤¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤¤¤¯Á°Ç¯¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾¯¤·Â¤ê¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£Í¸¶¤Û¤É¤Î³èÌö¤ò¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀèÈ¯¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë