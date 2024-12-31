µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬ÌÀ¤«¤¹¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÎ¢Â¦¡Ö¤¢¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¡¢¥²¥Ã¥Ä¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ú¤¢¤Î¤È¤¼Â¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥¡Û
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈ´·²¤ËÊá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡£¤Þ¤¸¤ÇÊá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¾Î»¿¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¢¤Î¤È¤¼Â¤Ï¡¦¡¦¡¦µð¿Í¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÎ¢Â¦Á´ÉôÏÃ¤·¤Þ¤¹¡ªSP¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÆâÌî4¿ÍÁÈ¤ÎºÂÃÌ²ñ·Á¼°¤ÇÈÖÁÈ¤Ï¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¬ËÜÁª¼ê¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ê»×¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤â²¬ËÜÁª¼ê¤òÀä»¿¡£3·î29Æü¤Î³«ËëÀï¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë³áÃ«Î´¹¬Áª¼ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤òÎã¤Ëµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
3²ó¡¢1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Çºå¿À¤Î¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÂÇµå¤ò³áÃ«Áª¼ê¤¬²£¤ÃÈô¤Ó¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡£1ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò²£ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥»¥«¥ó¥É¤ÎµÈÀîÁª¼ê¤Ï³áÃ«Áª¼ê¤«¤é¤ÎÊÖµå¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¿¶¤ê¸þ¤¤¶¤Þ¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²¬ËÜÁª¼ê¤ËÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¸«¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢1ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥é¥¤¥ó¤À¤±¡¢¤º¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÏÂ¿¿¤ËÅê¤²¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿µÈÀîÁª¼ê¡£²¬ËÜÁª¼ê¤Ë¡Ö¤É¤³¤ÇÊá¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ì¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²¬ËÜÁª¼ê¤Ï¡ÖÊ¢¡×¤È°ì¸ÀÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¡¢¥²¥Ã¥Ä¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¥Ð¤¤¡£ÀäÂÐÊá¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡×º£µ¨¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿²¬ËÜÁª¼ê¡£1¥¢¥¦¥È¤Ë¤«¤±¤ëÀÕÇ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£