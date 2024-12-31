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M4:ALIEN BOY
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M8:SUNSHINE
M9:Iris
M10:Instinctive Love
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(Koi to me / Mr.Freak Out / BEAST2 / Beautiful / Glow Gold )
M12:HONEY
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M14:WE HIGH
M15:R4U ~winter ver.~
M16:YO HO
M17:LOUD
M18:To The Top
M19:OZ
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M21:CLICK ME
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En3:Brighter
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Zepp Fukuoka
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Zepp Osaka
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Zepp Haneda (TOKYO)
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SENDAI GIGS
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Zepp New Taipei(ÂæËÌ)
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