今年も、1年の幕が閉じようとしている。日本人にとって大晦日といえば、やっぱり『紅白歌合戦』(NHK総合ほか)だろう。毎年なんやかんや言われつつも、結局SNSやネットニュースを席巻するのがお約束。というわけで、2024年最後のお祭りに乗り遅れないよう、今年『紅白』に初出場するフレッシュなアーティストたち10組を今のうちにおさらいしておこう!■この曲、TikTokで踊ったやつだ! バズリ名曲アーティスト多数初出場

Creepy Nuts今年の日本音楽界のハイライトでは? といって過言でないほど、国内外で大ヒットを記録した「Bling‐Bang‐Bang‐Born」。これを歌っているのが、DJ松永とMCのR‐指定によるヒップホップユニット・Creepy Nutsだ。『フリースタイルダンジョン』で(テレビ朝日)初代モンスター&2代目ラスボスとして出演し、日本語ラップの魅力を改めて世に知らしめたR‐指定と、「DMC WORLD DJ CHAMPIONSHIPS 2019」にて優勝した“世界一のDJ”であり、2021年の東京オリンピック2020閉会式では圧巻のルーティンを披露したDJ松永。これまですでに多数のヒット曲がある2人が満を持して初の『紅白』に殴り込む。こっちのけんと「はいよろこんで」「死ぬな!」など、キャッチーなメロディーにドストレートな歌詞を載せて歌い上げるこっちのけんと。ネットニュースの見出しなどでは「俳優・菅田将暉の弟」と書かれることもあるが、今では彼が“誰の弟”なのか気にしながら彼の音楽を聴く人はほとんどいないだろう。『紅白』でも披露する「はいよろこんで」のサビで「ギリギリダンス ギリギリダンス」という歌詞に合わせてダンスする姿が印象的だが、その歌唱力の高さも折り紙付き。大学在学中に所属していたアカペラサークルにて、2年連続全国制覇も果たしている。今年2024年は楽曲の大ヒットに加え2月には結婚もしたこっちのけんと。超ハッピーな1年の締めくくりに『紅白』のステージに立つ。tuki.現在高校1年生、“顔の見えないアーティスト” tuki.。TikTokにギター弾き語り動画を投稿していた彼女が昨年の9月にリリースした「晩餐歌」は、そこからSNS上でじわじわとファンを増やし続け、気づけば今年の「Billboard JAPAN Hot 100」で「Bling‐Bang‐Bang‐Born」に次ぐ2位にまで上り詰めていた。そんな彼女がギターを始めたのは13歳のころ。若者は成長が早いとは言うが、このままのスピードでtuki.が成長を続ければ、早々に月にも手が届くかもしれない。Omoinotake今年1月期放送のドラマ『Eye Love You』(TBS系)主題歌「幾億光年」が大ヒットし、初『紅白』への切符をつかんだのが、2012年結成のバンド・Omoinotake。ドラマの内容とも重なる愛しさあふれる歌詞に心を打たれた人が続出した。ボーカル&キーボードの藤井怜央による高く透き通ったパワフルな歌声が特徴的なOmoinotake。その音楽性にはソウル、R&B、ヒップホップ、ブラックミュージックなどの影響がうかがえ、日本音楽界に新たな風を吹かせている。■日韓ダンスボーカルグループのパフォーマンスも楽しみILLITTikTok「Top 10 Song Japan」第3位にランクインした「Magnetic」を『紅白』で歌うのが、今年デビューしたばかりの5人組K‐POPガールズグループ・ILLIT。真似しやすい振付も相まって、ショート動画プラットフォームでは“Magneticチャレンジ”旋風が起きた。オーディション番組『R U Next?』で選ばれたメンバーたち。モカ、イロハは日本人メンバーであり、『世界の果てまでイッテQ!』(日本テレビ系)に出演も果たすなど日本との関係も深い彼女たちが、日本の大晦日を華やかに彩ってくれるのが楽しみだ。TOMORROW X TOGETHER“TXT”の略称でも親しまれる韓国の男性5人組グループ、TOMORROW X TOGETHER。2019年にBTSの弟分としてデビューし、ファンタジーな世界観とレベルの高いパフォーマンスで世界的に人気を集めている。今年、7月から9月にかけ日本では初のドームツアーも敢行。日本の“MOA”(ファンの呼称)を魅了した。来年1月上旬から長期休暇に入ることを発表しているTXT。「5時53分の空で見つけた君と僕」を歌う『紅白』でのステージを目に焼き付けておきたい。ME:IJO1やINIが誕生したオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第3弾・『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』(通称「日プ女子」「日プガールズ」)にて誕生したのが、本シリーズ初となるガールズグループ、ME:I。最終デビュー組に選ばれた11名で構成され、今年4月にデビュー。デビューシングル「MIRAI」のタイトル曲「Click」を披露する。2023年4月に本オーディションの開催が発表されてから、約半年をかけ戦った日プ女子たち。ともに戦ったオーディションメンバーや、ファン「YOU:ME」たちの思いを背負い、ME:Iが初めての『紅白』で躍動する。Number_iアイドルグループKing & Princeから脱退した平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太が、滝沢秀明が設立した芸能事務所TOBEにて結成したのが、ダンスボーカルグループNumber_i。今年1月1日に、『紅白』でも歌う「GOAT」でデビューすると、日本の男性アーティストによるデビューシングルとして史上最速で1000万回再生(なんと、公開からたった3日だった)を達成した。旧グループ時代に見せていたまさに“プリンス”な姿からは一変、Number_iは時にSNSをざわつかせるほどに激しいヒップホップサウンドを発信。『紅白』でも、稲妻級パフォーマンスを見せてくれるはずだ。Da‐iCE今年メジャーデビュー10周年を迎えた5人組ダンス&ボーカルグループ、Da‐iCE。2021年に「CITRUS」で日本レコード大賞を受賞するなど、その実力には折り紙付きな彼らが満を持して今年の『紅白』に参戦する。今年は約1年4ヵ月ぶりとなるフルアルバムのリリースや、ライブツアーの成功など話題に事欠かなかったDa‐iCE。生見愛瑠主演ドラマ『くるり〜誰が私と恋をした?〜』(TBS系)の主題歌として書き下ろした「I wonder」をひっさげ、大晦日のNHKホールで魅せる。新浜レオン今年の『紅白』には演歌界から新星も。28歳の新浜レオンは、甘いマスクと歌声で歌謡界を盛り上げる新たなスター。『紅白』では、木梨憲武がプロデュース、所ジョージが作曲した「全てあげよう」を歌唱する。曲のラストで見せる“膝スライディング”でもおなじみだ。11日に放送された『2024 FNS歌謡祭』(フジテレビ系)ではB’zのギタリスト・松本孝弘と共演。尊敬しているという西城秀樹さんの「傷だらけのローラ」を披露すると、SNSで「むちゃくちゃイケメン」「すごい華あるな」と話題を集めた。『紅白』でもリアル王子様なパフォーマンスで話題を席巻すること間違いなしだろう。<第75回NHK紅白歌合戦 出場歌手と歌唱曲一覧>【紅組】aiko/相思相愛あいみょん/会いに行くのにILLIT/Magnetic石川さゆり/能登半島イルカ/なごり雪HY/366日坂本冬美/能登はいらんかいね櫻坂46/自業自得椎名林檎ともも/ほぼ水の泡Superfly/Beautiful高橋真梨子(「高」は「はしごだか」が正式)/for you…tuki./晩餐歌天童よしみ/あんたの花道TWICE/TT〜Feel Special スペシャルメドレー西野カナ/EYES ON YOU 紅白スペシャルメドレー乃木坂46/きっかけME:I/ClickMISIA/紅白スペシャル2024水森かおり/鳥取砂丘〜紅白ドミノチャレンジSP〜緑黄色社会/僕らはいきものだからLE SSERAFIM/CRAZY ‐Japanese ver‐【白組】Omoinotake/幾億光年Creepy Nuts/Bling‐Bang‐Bang‐BornGLAY/誘惑郷ひろみ/2億4千万の瞳 放送100年 GO!GO!SPこっちのけんと/はいよろこんでTHE ALFEE/星空のディスタンスJO1/Love seeker純烈/夢みた果実Da‐iCE/I wonderTOMORROW X TOGETHER/5時53分の空で見つけた君と僕[Japanese Ver.]Number_i/GOAT新浜レオン/全てあげようVaundy/踊り子BE:FIRST/Masterplan福山雅治/「ひとみ〜少年」“あなたへの歌”SPメドレー藤井 風/満ちてゆく星野 源/地獄でなぜ悪いMrs. GREEN APPLE/青と夏〜ライラック 紅白SP南こうせつ/神田川三山ひろし/恋…情念 第8回 けん玉世界記録への道〜山内惠介/紅の蝶【特別企画】玉置浩二/悲しみにさよなら氷川きよし/白雲の城米津玄師/さよーならまたいつか!西田敏行さん追悼企画(竹下景子、武田鉄矢、田中健、松崎しげる)/もしもピアノが弾けたなら