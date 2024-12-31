¡ÖÁ¥ËÙ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©Åìµþ¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¤¹¡ª
Î¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê±ØÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê±ØÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡ÖÁ¥ËÙ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖÁ¥ËÙ¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅìµþÅÔ¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê4Ê¸»ú¤ÇÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖÁ¥ËÙ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤Ê¤Ü¤ê¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
Á¥ËÙ±Ø¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¤Ë¤¢¤ë±Ø¤Ç¤¹¡£
¿·½É±Ø¤ä¿ÀÊÝÄ®±Ø¤Ë1ËÜ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔ¿´¤ÇÆ¯¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤«¤é¿Íµ¤¤Î¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼þÊÕ¤Ë¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÆ°Êª¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡Ö¹¾¸ÍÀî¶è¼«Á³Æ°Êª±à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¡Ù
¡¦¡Ø¥ª¡¼¥¯¥é¥ä½»Âð¡Ù
Ê¸¡¿Ray WEBÊÔ½¸Éô