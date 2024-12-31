¡Ú·êËä¤á¥¯¥¤¥º¡ÛÅß¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡ª¶õÇò¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¡©
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë·êËä¤á¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤°¢þ¢þ¤í¡×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÊ¸»ú¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£¾åµ¤Î¶õÇò¤ËÊ¸»ú¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÃ±¸ì¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Åß¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ó¤ÊÊ¸»ú¤¬Æþ¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤°¤é¤³¤í¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¥°¥é¥³¥í¤È¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥°¥é¥¿¥ó¥³¥í¥Ã¥±¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¡£
ËèÇ¯¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ÎÅß¡¢¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¿´¤âÂÎ¤â²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô