アストン・ビラvsブライトン 試合記録
【プレミアリーグ第19節】(ヴィラ・パーク)
アストン・ビラ 2-2(前半1-1)ブライトン
<得点者>
[ア]オリー・ワトキンス(36分)、モーガン・ロジャーズ(47分)
[ブ]シモン・アディングラ(12分)、タリク・ランプティ(81分)
<警告>
[ア]モーガン・ロジャーズ(38分)、タイロン・ミングス(45分+3)
[ブ]ヤシン・アヤリ(45分+7)、ファビアン・ヒュルツェラー(37分)、カルロス・バレバ(72分)、イゴール(90分+2)
観衆:41,414人
└三笘薫がリーグ11試合ぶり途中出場でゴール関与も…ブライトンは7試合勝利なしで2024年を終了
アストン・ビラ 2-2(前半1-1)ブライトン
<得点者>
[ア]オリー・ワトキンス(36分)、モーガン・ロジャーズ(47分)
[ブ]シモン・アディングラ(12分)、タリク・ランプティ(81分)
<警告>
[ア]モーガン・ロジャーズ(38分)、タイロン・ミングス(45分+3)
[ブ]ヤシン・アヤリ(45分+7)、ファビアン・ヒュルツェラー(37分)、カルロス・バレバ(72分)、イゴール(90分+2)
観衆:41,414人
└三笘薫がリーグ11試合ぶり途中出場でゴール関与も…ブライトンは7試合勝利なしで2024年を終了