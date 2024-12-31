【プレミアリーグ第19節】(ヴィラ・パーク)

アストン・ビラ 2-2(前半1-1)ブライトン

<得点者>

[ア]オリー・ワトキンス(36分)、モーガン・ロジャーズ(47分)

[ブ]シモン・アディングラ(12分)、タリク・ランプティ(81分)

<警告>

[ア]モーガン・ロジャーズ(38分)、タイロン・ミングス(45分+3)

[ブ]ヤシン・アヤリ(45分+7)、ファビアン・ヒュルツェラー(37分)、カルロス・バレバ(72分)、イゴール(90分+2)

観衆:41,414人

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