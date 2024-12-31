日経225先物テクニカルポイント（31日夜間取引終了時点）
31日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比450円安の3万9450円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40678.21円 ボリンジャーバンド3σ
40181.60円 ボリンジャーバンド2σ
39894.54円 30日日経平均株価現物終値
39685.00円 ボリンジャーバンド1σ
39654.00円 5日移動平均
39450.00円 31日夜間取引終値
39335.00円 一目均衡表・転換線
39188.40円 25日移動平均
39055.00円 一目均衡表・基準線
38740.53円 75日移動平均
38691.80円 ボリンジャーバンド-1σ
38670.80円 200日移動平均
38637.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38195.20円 ボリンジャーバンド2σ
37775.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37698.59円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40678.21円 ボリンジャーバンド3σ
40181.60円 ボリンジャーバンド2σ
39894.54円 30日日経平均株価現物終値
39685.00円 ボリンジャーバンド1σ
39654.00円 5日移動平均
39450.00円 31日夜間取引終値
39335.00円 一目均衡表・転換線
39188.40円 25日移動平均
39055.00円 一目均衡表・基準線
38740.53円 75日移動平均
38691.80円 ボリンジャーバンド-1σ
38670.80円 200日移動平均
38637.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38195.20円 ボリンジャーバンド2σ
37775.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37698.59円 ボリンジャーバンド3σ
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