　31日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比450円安の3万9450円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40678.21円　　ボリンジャーバンド3σ
40181.60円　　ボリンジャーバンド2σ
39894.54円　　30日日経平均株価現物終値
39685.00円　　ボリンジャーバンド1σ
39654.00円　　5日移動平均
39450.00円　　31日夜間取引終値
39335.00円　　一目均衡表・転換線
39188.40円　　25日移動平均
39055.00円　　一目均衡表・基準線
38740.53円　　75日移動平均
38691.80円　　ボリンジャーバンド-1σ
38670.80円　　200日移動平均
38637.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38195.20円　　ボリンジャーバンド2σ
37775.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37698.59円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース