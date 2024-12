(漫画:©︎三田紀房/コルク)

記憶力や論理的思考力・説明力、抽象的な思考能力など、「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があり、後天的に獲得している能力は少ないと考える人が多いのではないでしょうか。

その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』(講談社)編集担当の西岡氏は、小学校、中学校では成績が振るわず、高校入学時に東大に合格するなんて誰も思っていなかったような人が、一念発起して勉強し、偏差値を一気に上げて合格するという「リアルドラゴン桜」な実例を集めて全国いろんな学校に教育実践を行う「チームドラゴン桜」を作っています。

そこで集まった知見を基に、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。連載を再構成し、加筆修正を加えた『なぜか結果を出す人が勉強以前にやっていること』は、発売後すぐに3万部のベストセラーとなっています。連載第155回は共通テストで長文化する英語リーディングを解くコツをお話しします。

どんどん長文化する英語リーディング





共通テストの英語のリーディング問題が難化の一途を辿っています。問題文がどんどん長くなる中で、平均点も下がり、2024年は過去最低の平均点となりました。

僕のもとにも、「英語のリーディングが、いちばん点数が取れません!」「どうすれば英語を速く読めるようになりますか?」という質問が多く届きます。

そこで今回は、英語リーディングを速く読むためのテクニックについてみなさんにお話ししたいと思います。

まずそもそも、共通テストをはじめとする多くの試験では、英語長文を読んだ後に選択肢問題を答えるという形式がとられています。

テクニックとしてお伝えしたいのは、長文を読んでから選択肢を見るのではなく、順番を変えて「選択肢を先に読み、その後で英語長文を読む」というものです。

選択肢から「だいたい英語長文ではこんなことが書かれているはずだ」という当たりを付けるイメージです。まずは漫画『ドラゴン桜2』のワンシーンをご覧ください。

※外部配信先では漫画を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください















漫画はリスニングの事例ですが、このように、選択肢から長文の内容を類推することで、文章を読むスピードも格段に上がります。

そしてその際に注意してほしいのは、選択肢の中でも、「動詞」に注目することです。「He stayed in a cheap hotel in London.」という選択肢があったとしましょう。



「in a cheap hotel in London.」の部分は長文の本筋とあまり関係ないことが多く、問題のキーポイントになることも少ないです。重要なのは、彼が「何を」していたのか、という動詞の部分です。

「stayed=泊まった」という動詞さえ読んでおけば、「どこかに彼は泊まったんだな」ということがわかりますよね。どこに泊まったかはわからなくても、これだけ押さえれば、本文のストーリーを追うことができます。このように、動詞を追うだけで時間の短縮を行うことができるのです。

実際の選択肢問題を見てみよう

例えば、この選択肢問題を見てください。これは共通テスト2023年英語リーディングの問題です。

問1What are you told to do after reading the handout?

1. Complete and hand in the bottom part.

2. Find out more about the performances.

3. Talk to your teacher about your decision.

4. Write your name and explain your choice.

[2023年共通テスト英語R 第一問より抜粋]

いろんなことが書かれていますが、このすべてを読む必要はありません。問題文は「このハンドアウトを読んだ後で、あなたは何をするべきだと言われていますか?」となっています。そして先ほどお話ししたとおり、選択肢の動詞部分にだけ注目して見てみましょう。

1 “Complete” and “hand in” the bottom part. 「(下の部分を)完成させて、提出する」

2 “Find out” more about the performance. 「(講演についてもっと)調べる、探し出す」

3 “Talk” to your teacher about your decision. 「(先生に自分の決定について)話す」

4 “Write” your name and “explain” your choice. 「(名前を)書いて、(選んだものを)説明する」

要するに、「提出するのか、探すのか、話すのか、説明するのか」がわかれば答えが出るわけです。

これらの動詞がどこにあるのかを探していけば、自ずとこの問題の答えは出ます。逆に言えば、それ以外の部分がざっくりとしかわからなくても、読み飛ばしてしまっても、答えが出るわけです。

共通テストの英語リーディングは、年々長文化し、じっくり読むことは難しくなってきています。選択肢から問題の方向性を考えたり、動詞に注目したりすることで、読み飛ばすべきところを読み飛ばす訓練が必要だと言えるのではないでしょうか。

(西岡 壱誠 : 現役東大生・ドラゴン桜2編集担当)