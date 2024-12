最新の映画動員ランキング(12月27日〜29日の3日間集計、興行通信社調べ)は、永野芽郁と佐藤健がダブル主演を務める『はたらく細胞』が、週末3日間で動員42万7000人、興収5億8100万円と前週末を上回る成績をあげ、3週連続で1位をキープした。累計成績は動員202万人、興収27億円を突破している。2位から6位までも前週と順位は変わらず、公開4週目の『モアナと伝説の海2』が週末3日間で動員33万2000人、興収4億3300万円をあげて2位に。こちらも前週末の成績を上回る好稼働を見せており、累計成績は動員237万人、興収31億円を超えた。

3位の『ライオン・キング:ムファサ』は、週末3日間で動員18万7000人、興収2億6800万円を記録。累計成績は動員が62万人を超え、興収は9億円に迫っている。4位は『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』、5位は『劇場版ドクターX』、6位は『聖☆おにいさん THE MOVIE ホーリーメン VS 悪魔軍団』が続いた。新作では、9位にセガの世界的人気アクションゲーム『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』を映画化したシリーズの最新作『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』が初登場。監督は前2作に続きジェフ・フォウラーが務め、主人公・ソニックの声はベン・シュワルツ、東京湾沿岸に浮かぶ監獄島に幽閉されていた闇のダークヒーロー・シャドウの声をキアヌ・リーヴスが演じている。日本語吹替版では中川大志、森川智之がそれぞれの役にふんしている。10位には、プロ野球・横浜DeNAベイスターズを追った球団公式ドキュメンタリーシリーズの第9弾『勝ち切る覚悟〜日本一までの79日』がランクイン。“勝ち切る覚悟”のスローガンを掲げて進化し団結していくチームが、26年ぶりの日本一を掴み取るまでの79日間に密着している。監督は辻本和夫。■全国映画動員ランキングトップ10(12月27日〜29日)1(1→)はたらく細胞(公開週3)2(2→)モアナと伝説の海2(4)3(3→)ライオン・キング:ムファサ(2)4(4→)劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師(2)5(5→)劇場版ドクターX(4)6(6→)聖☆おにいさん THE MOVIE -ホーリーメン VS 悪魔軍団-(2)7(8↑)映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(3)8(7↓)【推しの子】‐The Final Act‐(2)9(NEW)ソニック × シャドウ TOKYO MISSION(1)10(NEW)勝ち切る覚悟〜日本一までの79日(1)※11(NEW)イナズマイレブン・ザ・ムービー2025(1)『はたらく細胞』(C)清水茜/講談社(C)原田重光・初嘉屋一生・清水茜/講談社(C)2024 映画「はたらく細胞」製作委員会(C)2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation.