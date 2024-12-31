マンチェスター・Uvsニューカッスル スタメン発表
[12.30 プレミアリーグ第19節](オールド トラフォード)
※29:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 11 ジョシュア・ザークツィー
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 12 タイレル・マラシア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 87 G. Kukonki
MF 37 コビー・メイヌー
MF 43 T. Collyer
FW 10 マーカス・ラッシュフォード
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
[ニューカッスル]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 5 ファビアン・シェア
DF 20 ルイス・ホール
DF 33 ダン・バーン
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 14 アレクサンデル・イサク
FW 23 ジェイコブ・マーフィー
控え
GK 19 オディッセアス ヴラホディーモス
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 25 ロイド・ケリー
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 24 ミゲル・アルミロン
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 36 ショーン・ロングスタッフ
MF 67 ルイス マイリー
FW 18 ウィリアム オスラ
監督
エディ・ハウ
※29:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 11 ジョシュア・ザークツィー
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 12 タイレル・マラシア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 87 G. Kukonki
MF 37 コビー・メイヌー
MF 43 T. Collyer
FW 10 マーカス・ラッシュフォード
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
[ニューカッスル]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 5 ファビアン・シェア
DF 20 ルイス・ホール
DF 33 ダン・バーン
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 14 アレクサンデル・イサク
FW 23 ジェイコブ・マーフィー
控え
GK 19 オディッセアス ヴラホディーモス
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 25 ロイド・ケリー
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 24 ミゲル・アルミロン
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 36 ショーン・ロングスタッフ
MF 67 ルイス マイリー
FW 18 ウィリアム オスラ
監督
エディ・ハウ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります