¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û¹ñ³Ø±¡Âç¡¦»³ËÜÊâÌ´¡¡½éV¡õ3´§¤ÇºòÇ¯¤Î²ù¤·¤µÀ²¤é¤¹
¡¡¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡¡±É¸÷¤ò·Ñ¤°¼Ô¡Ê5¡Ë¡Û¡¡11·î¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ç¤Ï6¶è¶è´Ö¿·¤Î²÷Áö¤ò¸«¤»¤¿¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¡¼¥¹Ê¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê4Ç¯¡Ë¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¡£¡ÖËÍ¤ÎÁ´¤Æ¡×¤È¸ì¤ëºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬¤ËÄ©¤à»³ËÜÊâÌ´¡Ê4Ç¯¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£5000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¼«¸ÊµÏ¿13Ê¬34ÉÃ85¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ®¤Ç¡¢´õË¾ÄÌ¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤»¤ë3¶è¤Ç¤Î½ÐÁö¤¬·èÄê¡£¡Ö¡ÈÊâÌ´¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÀ¨¤¯µß¤ï¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤âËüÁ´¤ËÌá¤Ã¤Æ¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï1Ç¯Á°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë±¦ÂçÂÜ¹ü¤òÈèÏ«¹üÀÞ¡£¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÁ°²óÂç²ñ¤Î½ÐÁö¤ÏÀäË¾Åª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀïÎ¬¾å¡¢16¿Í¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¡ÖËÍ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡ÊÂ¾¹»¤Ë¡Ë¹ñ³Ø±¡¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×¡£Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿1¶è¤ÏÅö»þ¼ç¾¤Î°ËÃÏÃÎ¸Â¤¤¬Áö¤ê¡¢¶è´Ö17°Ì¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¶¸¤ï¤»¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÍ¥¾¡¤·¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ÎÈ¢º¬¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¾õÂÖ¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤ÇËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Åö½é¤Ï3Ç¯¤Þ¤Ç³ØÇ¯ÂåÉ½¤À¤Ã¤¿»³ËÜ¤¬¼ç¾¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¿ÎÓ¤¬2·î¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹âµÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¡£Èá´ê¤ÎÈ¢º¬½éV¤Ø¥¨¡¼¥¹Ãæ¿´¤Î¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤Ù¤¯¡¢Á°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¤Î°Õ¸þ¤ÇÊý¿Ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ò»³ËÜ¤âÍý²ò¡£¶¥µ»ÌÌ¤â»äÀ¸³è¤â¼«Â¾¶¦¤Ë¸·¤·¤¤Ê¿ÎÓ¤ÏÂ¾¤ÎÉô°÷¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¡È¤«¤¹¤¬¤¤¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬»³ËÜ¡£»Ø´ø´±¤â¡Ö»³ËÜ¤¬Ê¿ÎÓ¤ÎËÝÌõ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼êÁØ¤¬À°¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÏÈ¢º¬¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ç¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤Ç¤ÏÄ´À°Ìò¤ËÅ°¤·¤¿»³ËÜ¡£»Ä¤ë»Å»ö¤ÏÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¤À¤±¡£Á´¤Æ¤Î¶ìÏ«¤Ï3´§¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÊó¤ï¤ì¤ë¡£¡Ê°¤Éô¡¡Îá¡Ë¡á½ª¤ï¤ê¡á
¡¡¡þ»³ËÜ¡¡ÊâÌ´¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤¢¤æ¤à¡Ë2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë6·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£ÃÏ¸µ¤Î¿·ÄÅÃæ¡¢¼«Í³¥±µÖ¹â¤ò·Ð¤Æ21Ç¯4·î¤Ë¹ñ³Ø±¡ÂçÆþ³Ø¡£È¢º¬¤Ï1Ç¯¤Ç3¶è5°Ì¡¢2Ç¯¤Ç3¶è5°Ì¡¢3Ç¯¤Ï½ÐÁö¤»¤º¡£º£Ç¯11·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤Ï6¶è¶è´Ö¿·µÏ¿¤Ç¶è´Ö¾Þ¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ï1Ëü¥á¡¼¥È¥ë28Ê¬16ÉÃ92¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó1»þ´Ö43ÉÃ¡£1¥á¡¼¥È¥ë69¡¢53¥¥í¡£