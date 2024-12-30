¡ÚÅâÄÅ¥Ü¡¼¥È¡Û¸Å²ìÈËµ±¡¡ÍÜÀ®½ê¥Á¥ã¥ó¥×·èÀï£±¹æÄú¤âµ¡¤ÏÎôÀª¡ÖÁ´ÂÎ¤Ë¥À¥á¡£ÉôÉÊ¤òÁ´Éô¡¢ÂØ¤¨¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î¡ÖÂè£¶£µ²óº´²ì¸©Áª¼ê¸¢¡×¤Ï£³£°Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¸Å²ìÈËµ±¡Ê£³£¸¡áº´²ì¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£¹£Ò¡¢£±£ÍºÇÆâ¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¿¤â¤Î¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¿¤Ó¤ë¤³¤È¤Ê¤¯£´Ãå¡££³¡¢£µ¡¢£´Ãå¤Ç¤ÎÍ½ÁªÀÞ¤êÊÖ¤·¡£¡ÖÁ´ÂÎ¤Ë¥À¥á¡£ÉôÉÊ¤òÁ´ÉôÂØ¤¨¤¿¡×¤ÈÄì¾å¤²¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³ÆüÌÜ£±£²£Ò¤Ç¤ÏÍÜÀ®½ê¤ÎÎòÂå¥Á¥ã¥ó¥×£¶¿Í¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡££·£±´ü¤ÎÃÝÅÄ¹¼ù¡Ê£¶¹æÄú¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë£¹£´´ü¤Î¸Å²ì¡Ê£±¹æÄú¡Ë¡¢£±£±£±´ü¤Î°Â²ÏÆâ¾¡Ê£´¹æÄú¡Ë¡££±£²£´´ü¤ÎËö±ÊÏÂÌé¡Ê£²¹æÄú¡Ë¡¢£±£²£µ´ü¤ÎÄê¾¾Í¦¼ù¡Ê£µ¹æÄú¡Ë¡¢£±£²£¶´ü¤Î¾ï½»Ï¡¡Ê£³¹æÄú¡Ë¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¡£
¡¡£±¹æÄú¤Î¸Å²ì¤¬ÄãÄ´¤Ê¤À¤±¤Ëàº´²ì¥Á¥ã¥ó¥×·èÀïá¤Ï·ãÀïÉ¬»ê¤À¡£