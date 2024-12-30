¡Ú¥Ü¡¼¥È¡Û³÷·´£Ç£±¡¡ÆÁÁý¹¨Èþ¤µ¤ó¥³¥é¥à
¡¡¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ç£±¡×¡Ê£³£°Æü¡¢³÷·´¡Ë
¡¡ºÇ½ªÆü¤Ï½÷»Ò¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ù¥¹¥È±óÆ£¥¨¥ßÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃË»Ò¥ì¡¼¥µ¡¼Áê¼ê¤Ë¤Ç¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥¿¡¼¥ó¤Ç¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ò¤Ò¤¿Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡ÈÀäÂÐ½÷²¦¡É¤È¤«¡È¾ï¾¡±óÆ£¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ÄºÅÀ¤À¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÄº¾å¤¬¤É¤³¤Ê¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤ÈÅÐ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»þÀÞ¡¢Å¾¤¬¤êÍî¤Á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ò¤ë¤Þ¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡È¼ºÇÔ¤ÈÈ¿¾Ê¡É¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¸À¤¦¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÍ¥¾¡¤Ï´ñÀ×¤À¤Ã¤¿¤È¤â¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢´ñÀ×¤òµ¯¤³¤»¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£Ä¶°ìÎ®¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤ÏÁ´ÉôµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ß¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ°¿Ê¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤Þ¤ÀÃ¯¤âÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¡È²ÆÅßÏ¢Â³£Ö¡É¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£½®Â¤ÏÄ´À°¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤ÆÁ´¤Æ¤ÎÂ¤¬¤¤¤¤¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤ÇÎäÀÅ¤Ë¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£²¿¤È¤âÍê¤â¤·¤¤¤ª¸ÀÍÕ¡£¤â¤¦¡¢±óÆ£¥¨¥ßÁª¼ê¤ò¿®Íê¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ê£Ê£Ì£ÃÀìÂ°²òÀâ¼Ô¡Ë