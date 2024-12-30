¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÛÍ¥¾¡Àï2¹æÄú¤ÎÅÏÊÕÍ¥Èþ¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸È±¤Î¾å¤Ë¥Æ¥£¥¢¥é¤ò
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè13²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï30Æü¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ëºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë3²óÀï¤¬½ªÎ»¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î31Æü¡¢ºÇ½ªÆü12R¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕÍ¥Èþ¡Ê32¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï2¡¢3²óÀï¤ÈÏ¢Â³¤·¤Æ1¹æÄú¤ò³ÍÆÀ¡£ÏÈÈÖÃêÁª¤Ç¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¶¯±¿¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë3²óÀï11R¤ÏÊ¿¹âÆàºÚ¤ÎÁ°ÉÕ¤±¤Ë¤è¤ê¿ÊÆþ¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÙÀîÍµ»Ò¤Î4¥«¥É·þ¤ê¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤ÇÌµÍý¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£º£Àá¤Ï¼«Ê¬¤¬½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â2Ãå¤ËÆþÀþ¡£¤½¤ì¤Ï¶¯ÎÏ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿½ÐÂ¤Î¤ª¤«¤²¤À¡£
¡¡ÆÀÅÀ2°Ì¤ÇÍ¥¾¡Àï¤Ï2¹æÄú¤Ë·èÄê¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤À¤È»×¤¦¡£¥Æ¥£¥¢¥é¤ò¤«¤Ö¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢°ìÆü²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Æ¥£¥¢¥é¤¬±Ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢È±¤òÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¿¡£É½¾´¼°¤ÇºÇ¹â¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤òÈäÏª¤·¤¿¤¤¡£