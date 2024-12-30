±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¡¡Î¥º§¤òÅÅ·âÈ¯É½¡¡¡Ö£Ï£Ë£Á£Í£Ï£Ô£Ï¡Ç£Ó¡×¥ª¥«¥â¥È¥ì¥¤¥¸¤È¸òºÝ£°Æüº§
¡¡½÷Í¥¡¦±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¡Ê£´£°¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç£´¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ï£Ë£Á£Í£Ï£Ô£Ï¡Ç£Ó¡×¤Î¥É¥é¥à¥¹¡¦¥ª¥«¥â¥È¥ì¥¤¥¸¡Ê£³£³¡Ë¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±±ÅÄ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¡×¤È¤·¡¢¥ª¥«¥â¥È¤È¤ÎÏ¢Ì¾Ê¸½ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ª¥«¥â¥È¥ì¥¤¥¸¤È±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢Î¥º§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¸øÉ½¤·¤¿
¡¡¾ÜºÙ¤ÊÍýÍ³¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¸ß¤¤¤òÂº·ÉÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¡¢½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤Î¤Û¤Éµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¥ª¥«¥â¥È¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÆ±ÍÍ¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡±±ÅÄ¤È¥ª¥«¥â¥È¤Ï¡¢£²£°£±£·Ç¯£±·î¤Ë·ëº§¡£¡Ö¸òºÝ£°Æüº§¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢£±£¸Ç¯£¶·î¤ËÂè£±»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£