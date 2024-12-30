¡Ø¤¤¤º¤ìºÇ¶¯¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡©¡ÙÂè°ìÏÃ¡¢¥¿¥¯¥ß¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ°ÛÀ¤³¦¤Ø¡ª
2025Ç¯1·î8Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤Î¡Ø¤¤¤º¤ìºÇ¶¯¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡©¡ÙÂè°ìÏÃ¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¤¤¤º¤ìºÇ¶¯¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡©¡Ù¤Ï¾®¸Ñ´Ý¤Ë¤è¤ë¡¢¡ÖÂè10²ó¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¾®ÀâÂç¾Þ¡×ÆÉ¼Ô¾Þ¼õ¾Þ¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô120ËüÉôÆÍÇË¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤âÀä¹¥Ä´¤ÎÂç¿Íµ¤¾®Àâ¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹´©¡£
¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦Æþ´Ö¹ª¤Ï¡¢Í¦¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÍ¦¼Ô¾¤´¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¯¥ß¤¬½÷¿À¥Î¥ë¥ó¤«¤é¼ø¤±¤é¤ì¤¿¥Á¡¼¥È¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¡¢·õ¤¢¤êËâË¡¤¢¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼À¤³¦¡Ø¥ß¥ë¥É¥¬¥ë¥É¡Ù¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¥ê¥È¥é¥¤¤¹¤ëÊª¸ì¤À¡£
Âè°ìÏÃ¤Ï2025Ç¯1·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éTOKYO MX¡¢BS11¡¢AT-X¤ÇTVÊüÁ÷Í½Äê¡£
2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë22¡§30¤«¤é¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢ABEMA¤ÇÃÏ¾åÇÈ1½µ´ÖÀè¹Ô¡¦ºÇÂ®ÇÛ¿®¤â»Ï¤Þ¤ë¡£
µÓËÜ¤ò¹ÅÄ¸÷µ£¡¢³¨¥³¥ó¥Æ¤ò³ëÃ«Ä¾¹Ô¡¢±é½Ð¤òÎëÌÚ¶³Ê¼¡¢Áíºî²è´ÆÆÄ¤òÌîËÜÀµ¹¬¡¢»ÐºêÁáÌé²Ö¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÂè°ìÏÃ¡¡¡Ö´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¾¤´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ä
¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÆþ´Ö¹ª¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ë¸í¤Ã¤Æ¾¤´¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¸µ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ÏÌá¤ì¤º¡¢½÷¿À¥Î¥ë¥ó¤«¤é¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼À¤³¦¡¦¥ß¥ë¥É¥¬¥ë¥É¤Ç17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¡¦¥¿¥¯¥ß¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¥ê¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤è¤¦Íê¤Þ¤ì¤ë¡£
½÷¿À¥Î¥ë¥ó¤Î¼ê¸ü¤¤²Ã¸î¤ò¼õ¤±¡¢ËâË¡¤ä¥¹¥¥ë¤òÆÀ¤Ä¤Ä¤â¡¢ÆÍÁ³°ÛÀ¤³¦¤ÎÌî¤ØÊü¤¿¤ì¤¿¥¿¥¯¥ß¡£ËâÊª¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¤ò½õ¤±¡¢Â¼¤Ç²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ë¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ä¡ä¡ä¡Ø¤¤¤º¤ìºÇ¶¯¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡©¡ÙÂè1ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤½¤ÎÂ¾¤ò¸«¤ë¡Ê²èÁü10ÅÀ¡Ë
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢Âè°ìÏÃ¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¤òµÇ°¤·¤¿¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È´ë²è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¿¥¯¥ß¤ò±é¤¸¤ëºäÅÄ¾¸ã¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿Âè°ìÏÃ¥¢¥Õ¥ì¥³ÂæËÜ¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¡£
¡ÊC¡Ë2025 ¾®¸Ñ´Ý¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹/¤¤¤º¤ìºÇ¶¯¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡©À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ø¤¤¤º¤ìºÇ¶¯¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡©¡Ù¤Ï¾®¸Ñ´Ý¤Ë¤è¤ë¡¢¡ÖÂè10²ó¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¾®ÀâÂç¾Þ¡×ÆÉ¼Ô¾Þ¼õ¾Þ¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô120ËüÉôÆÍÇË¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤âÀä¹¥Ä´¤ÎÂç¿Íµ¤¾®Àâ¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹´©¡£
¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦Æþ´Ö¹ª¤Ï¡¢Í¦¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÍ¦¼Ô¾¤´¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¯¥ß¤¬½÷¿À¥Î¥ë¥ó¤«¤é¼ø¤±¤é¤ì¤¿¥Á¡¼¥È¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¡¢·õ¤¢¤êËâË¡¤¢¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼À¤³¦¡Ø¥ß¥ë¥É¥¬¥ë¥É¡Ù¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¥ê¥È¥é¥¤¤¹¤ëÊª¸ì¤À¡£
2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë22¡§30¤«¤é¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢ABEMA¤ÇÃÏ¾åÇÈ1½µ´ÖÀè¹Ô¡¦ºÇÂ®ÇÛ¿®¤â»Ï¤Þ¤ë¡£
µÓËÜ¤ò¹ÅÄ¸÷µ£¡¢³¨¥³¥ó¥Æ¤ò³ëÃ«Ä¾¹Ô¡¢±é½Ð¤òÎëÌÚ¶³Ê¼¡¢Áíºî²è´ÆÆÄ¤òÌîËÜÀµ¹¬¡¢»ÐºêÁáÌé²Ö¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÂè°ìÏÃ¡¡¡Ö´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¾¤´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ä
¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÆþ´Ö¹ª¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ë¸í¤Ã¤Æ¾¤´¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¸µ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ÏÌá¤ì¤º¡¢½÷¿À¥Î¥ë¥ó¤«¤é¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼À¤³¦¡¦¥ß¥ë¥É¥¬¥ë¥É¤Ç17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¡¦¥¿¥¯¥ß¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¥ê¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤è¤¦Íê¤Þ¤ì¤ë¡£
½÷¿À¥Î¥ë¥ó¤Î¼ê¸ü¤¤²Ã¸î¤ò¼õ¤±¡¢ËâË¡¤ä¥¹¥¥ë¤òÆÀ¤Ä¤Ä¤â¡¢ÆÍÁ³°ÛÀ¤³¦¤ÎÌî¤ØÊü¤¿¤ì¤¿¥¿¥¯¥ß¡£ËâÊª¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¤ò½õ¤±¡¢Â¼¤Ç²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ë¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ä¡ä¡ä¡Ø¤¤¤º¤ìºÇ¶¯¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡©¡ÙÂè1ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤½¤ÎÂ¾¤ò¸«¤ë¡Ê²èÁü10ÅÀ¡Ë
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢Âè°ìÏÃ¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¤òµÇ°¤·¤¿¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È´ë²è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¿¥¯¥ß¤ò±é¤¸¤ëºäÅÄ¾¸ã¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿Âè°ìÏÃ¥¢¥Õ¥ì¥³ÂæËÜ¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¡£
¡ÊC¡Ë2025 ¾®¸Ñ´Ý¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹/¤¤¤º¤ìºÇ¶¯¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡©À½ºî°Ñ°÷²ñ