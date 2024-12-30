¡Ø±§Ãè¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Î¸ª½ñ¤â¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¦±ÝËÜÎïÈþ¡¡¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬±§Ãè¤ò³Ø¤Ù¤ë¾ì½ê¤ò¡É
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëËµ¤é¡¢±§Ãè¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë±ÝËÜÎïÈþ¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ±§Ãè¶µ°é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ÝËÜ¤µ¤ó¤Ë¡¢³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ÝËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬±§Ãè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡ØÆüËÜ±§Ãè¾¯Ç¯ÃÄ ÅìµþÆüËÜ¶¶Ê¬ÃÄ¡Ù¤òÁÏÀß¤·¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÊý¤äJAXA¤ÎÊý¤ò·Þ¤¨¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼«¿È¤¬³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10·î¤Ë¤ÏÃø½ñ¡Ø¤á¤¶¤»¡ªÌ¤Íè¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±§Ãè¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤Ï¡©¡Ö±§Ãè¤È¿Í¤È¤Î²Í¤±¶¶¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡×
¡½¡½±§Ãè¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
±ÝËÜ¤µ¤ó¡§±§Ãè¤Ã¤Æ¡¢¹Í¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤â·ë¹½Æñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÆñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£±§Ãè¤È¿Í¤È¤Î²Í¤±¶¶¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤«¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÄ¾¯´ü¤Ë±§Ãè¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦±ÝËÜ¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢±§Ãè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë¾ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ËÜ¤ä¿Þ´Õ¤òÆÉ¤ß¤¢¤µ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±§Ãè¤ò¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÍ§¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸ÉÆÈ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÝËÜ¤µ¤ó¡§¤¹¤´¤¯¸ÉÆÈ¤ÇÇº¤ó¤À»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡È±§Ãè¿Í¡É¤Ã¤Æ¤¢¤ÀÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¤ÊÑ¤ï¤ê¼Ô°·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ãø½ñ¤ò½ÐÈÇ¡Ö±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î¶µ²Ê½ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×
±§Ãè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±§Ãè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿±ÝËÜ¤µ¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢2019Ç¯º¢¤«¤é±§Ãè¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¡Ø±§Ãè¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ò¾¦É¸ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤¼»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
±ÝËÜ¤µ¤ó¡§º£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â±§Ãè¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤ªÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬±§Ãè¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î±§Ãè¤Î¤³¤È¤¬³Ø¤Ù¤ë¾ì½ê¤òºî¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡ØÆüËÜ±§Ãè¾¯Ç¯ÃÄ ÅìµþÆüËÜ¶¶Ê¬ÃÄ¡Ù¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬±§Ãè¤ò³Ø¤Ù¤ë¾ì½ê¤òÁÏÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬±§Ãè¤ò³Ø¤Ù¤ë¾ì½êºî¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãø½ñ¡Ø¤á¤¶¤»¡ªÌ¤Íè¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
±ÝËÜ¤µ¤ó¡§½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤¬¡¢2021Ç¯¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¸õÊä¼ÔÁªÈ´»î¸³¤ÎÊç½¸¤Î»þ¤ËJAXA¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ò5Ç¯¤Ë1²ó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊç½¸¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÊç½¸¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ò¼«Ê¬¤ÇÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ·×²èÅª¤ËÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢º£¤³¤³¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬±§ÃèÈô¹Ô»Î¤òÌÜ»Ø¤»¤ë±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î¶µ²Ê½ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø±§ÃèÈô¹Ô»Î¸õÊä¼ÔÁªÈ´»î¸³¡Ù¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÖºÂ¤ò³«¤¤¤¿ºÝ¡¢Æü¡¹¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀ¸ÅÌ¤«¤é¤Îµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
±ÝËÜ¤µ¤ó¡§¡Ö±§ÃèÈô¹Ô»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¤¾¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò1¸Ä¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î·±Îý¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢ËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Æü¡¹¤¬µ±¤¤À¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ã¤ÆÎã¤¨±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¤Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¤È¤²¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±§Ãè¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ´¤äÌÜÉ¸
¡½¡½±§Ãè¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
±ÝËÜ¤µ¤ó¡§¼«Ê¬¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²ÐÀ±¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¹Ô¤¯¤è¤ê¤âº£¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö±§Ãè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢»ä¤Ï¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¡£¹Í¤¨¤¿¤À¤±¤Çµã¤±¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¤½¤ì¤òº£³Ú¤·¤ß¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
±ÝËÜ¤µ¤ó¡§ºÆ¤Ó¿ÍÎà¤¬·î¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¤Î¤¬2027Ç¯¤Ëº£Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å2030Ç¯¤Ë¤Ï²ÐÀ±¤Ë¿Í¤¬Á÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Í½Äê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢2040Ç¯¤Ë·î¤Ë1000¿Í¤¬½»¤à¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ15Ç¯´Ö¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç±§Ãè¶È³¦¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é»ä¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë±§Ãè¤ò¶µ¤¨¤ë±§Ãè¶µ°é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±ÝËÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È±§Ãè¡É¤È¤Ï¡©±ÝËÜ¤µ¤ó¡§¡È¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¡É¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ä¤Ï¡È±§Ãè¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤Î»Ò¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤º¤Ã¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£