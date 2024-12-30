º£µ¨¥½¥·¥¨¥À»ÄÎ±¤â¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£ÁÀ¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ï»ß¤Þ¤º¡Ä¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½Ë¾¤à¥ì¥¢¥ë¤¬¥¯¥í¡¼¥¹¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¸¡Æ¤¤«
¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£(25)¤Ë¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÆ±Î½¤Ç¡¢²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¹Ô¤¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¡£6000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó±ß)¤Î·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤¬¹Ô»È¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤¬°ÜÀÒ¤òµñÈÝ¡£²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é½êÂ°¤¹¤ë¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥í¥É¥ê¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î´Ø¿´¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¼«¹ñÁª¼ê¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¼ãÊÖ¤ê¤ä¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥Þ¥É¥ê¡¼¤â³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£°úÂà¤·¤¿¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥È¥Ë¡¦¥¯¥í¡¼¥¹¤ËÂå¤ï¤ë¥²¡¼¥à¥á¥¤¥«¡¼¤È¤â¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥æ¡¼¥í2024¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ç¤Î³èÌö¤âÍ×°ø¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢µ×ÊÝ¤ä¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë(¸½:¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë)¡¢¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥ª¥É¥ê¥ª¥½¥é¡¢¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥¢¥·¥¨¥ë¡¦¥¤¥¸¥ã¥é¥á¥ó¥Ç¥£(¸½:¥À¥é¥¹)¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Ö´Ö¤ÇÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥·¥¨¥À¤Ø¤ÎÃéÀ¿¿´¤«¤é»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤«¤é´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó¤Ï2027Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÆ±Î½¤Ç¡¢²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¹Ô¤¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¡£6000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó±ß)¤Î·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤¬¹Ô»È¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤¬°ÜÀÒ¤òµñÈÝ¡£²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é½êÂ°¤¹¤ë¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥í¥É¥ê¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î´Ø¿´¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¼«¹ñÁª¼ê¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¼ãÊÖ¤ê¤ä¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥Þ¥É¥ê¡¼¤â³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£°úÂà¤·¤¿¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥È¥Ë¡¦¥¯¥í¡¼¥¹¤ËÂå¤ï¤ë¥²¡¼¥à¥á¥¤¥«¡¼¤È¤â¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥½¥·¥¨¥À¤Ø¤ÎÃéÀ¿¿´¤«¤é»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤«¤é´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó¤Ï2027Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£