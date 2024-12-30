¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÇÌöÆ°¤Î¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÂåÉ½SB¤Ë¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤¬Ç®»ëÀþ¡ª
¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÂåÉ½DF¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥é¥Æ¥£¥¦(26)¤Ëï£¡¹¤¿¤ë¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¥Ü¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢À¸¤Þ¤ì¤â¥¢¥ó¥É¥é¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤ò²á¤´¤·¤¿¥é¥Æ¥£¥¦¡£183cm¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤ÎC¥Á¡¼¥à¡¢B¥Á¡¼¥à¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ç¤â1»î¹ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢ADO¥Ç¥ó¥Ï¡¼¥°¤Ø¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¸å¤Ë¥»¥°¥ó¥À¤Î¥¦¥¨¥¹¥«¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥»¥°¥ó¥À¶þ»Ø¤Î¥é¥Æ¥é¥ë¤È¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¸å¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¥×¥ê¥á¡¼¥é¤Î¥é¡¼¥¸¥ç¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³«Ëë¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¡£·æ½Ð¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¤Î°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè¤Î¥æ¡¼¥í2024¤Ç¤âÌö¿Ê¤·¤¿¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÂåÉ½¤Ç¤â¼ç¼´¤òÃ´¤¦¥é¥Æ¥£¥¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¹ñÆâ2¶¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¢¥í¡¼¥Þ¤È¤¤¤Ã¤¿±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÊä¶¯¤òÁÀ¤¦¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥é¡¼¥¸¥ç¤È2028Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò»Ä¤¹¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÂåÉ½DF¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï2500Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó41²¯1000Ëü¥æ¡¼¥í)¤Î·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¤½¤Î¶â³Û¤ò¼´¤Ë¤è¤ê¹â¤¤¶â³Û¤Ç¤ÎÇäµÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢À¸¤Þ¤ì¤â¥¢¥ó¥É¥é¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤ò²á¤´¤·¤¿¥é¥Æ¥£¥¦¡£183cm¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤ÎC¥Á¡¼¥à¡¢B¥Á¡¼¥à¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ç¤â1»î¹ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢ADO¥Ç¥ó¥Ï¡¼¥°¤Ø¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¸å¤Ë¥»¥°¥ó¥À¤Î¥¦¥¨¥¹¥«¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
Àè¤Î¥æ¡¼¥í2024¤Ç¤âÌö¿Ê¤·¤¿¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÂåÉ½¤Ç¤â¼ç¼´¤òÃ´¤¦¥é¥Æ¥£¥¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¹ñÆâ2¶¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¢¥í¡¼¥Þ¤È¤¤¤Ã¤¿±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÊä¶¯¤òÁÀ¤¦¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥é¡¼¥¸¥ç¤È2028Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò»Ä¤¹¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÂåÉ½DF¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï2500Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó41²¯1000Ëü¥æ¡¼¥í)¤Î·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¤½¤Î¶â³Û¤ò¼´¤Ë¤è¤ê¹â¤¤¶â³Û¤Ç¤ÎÇäµÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£