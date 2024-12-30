¡Ö¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¤ÎÎÞ¡×ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿åÃ«½Ö¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¸å¤Ë¸«¤»¤¿ÎÞ¤Î¥ï¥±¡Ö5Ç¯´Ö¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤Ë¤è¤®¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¿·Å·ÃÏ¤ÇÂç³èÌö¤ò¼ý¤á¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿åÃ«½Ö¤Ë¡¢¡Ø¥Ð¥º¡ª¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£µ¨¿åÃ«¤¬¸«¤»¤¿¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¸å¤Î¡È¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¤ÎÎÞ¤Î¥·¡¼¥ó¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë·Á¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ù¡¼¥¹¾å¤ÇÎÞ¤¹¤ë¿åÃ«½Ö
9·î4Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹ÂÐËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î°ìÀï¡£2-5¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÉ½¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¹¶·â¤Ç¡¢ÀèÆ¬¤Î5ÈÖ¡¦¾¾ËÜ¹ä¤¬»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢¤½¤Î¸å1»à°ìÎÝ¤È¤Ê¤ë¤â 7ÈÖ¡¦¾åÀîÈªÂç¸ç¤ÎÂåÂÇ¡¦ÞÉ´ÖÂç´ð¤¬2¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢8ÈÖ¡¦ÅÄµÜÍµÎÃ¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç¡¢¤Þ¤º»°ÎÝÁö¼Ô¤Î¾¾ËÜ¤¬À¸´Ô¤·¡¢3-5¡£¤Ê¤ª¤â1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¡¢9ÈÖ¡¦ÀÐ°æ°ìÀ®¤Î¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤Ç4-5¤È1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤È¡¢Â³¤¯1ÈÖ¡¦ËüÇÈÃæÀµ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¡£ÅÚÃÅ¾ì¤Ç5-5¤ÈÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î2ÈÖ¡¦¿åÃ«¡£¸ÅÁã¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¿åÃ«¤Ï¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò»«¤¤¤Æ¥ì¥Õ¥È¤Ø¤ÈÃÆ¤ÊÖ¤¹¡£¤³¤Î°ìÂÇ¤Ç¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¤·¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¾¡¤Á±Û¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¤é¤¬Êü¤Ã¤¿¤³¤Î°ìÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¡¢°ìÎÝ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¿åÃ«¤Ï¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¡¢ÌÜÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤ë»ÅÁð¤ò¸«¤»¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¤½¤Î¸å¤â¡¢3ÈÖ¡¦À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Î2¥é¥ó¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢9²ó¤À¤±¤Ç6ÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·µÕÅ¾¾¡Íø¤·¤¿¡£
¥Ù¡¼¥¹¾å¤ÇÎÞ¤ò¸«¤»¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿åÃ«¤Ï¡Ö1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±³§¤¬·Ò¤¤¤Ç²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤ÇÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¾¡¤Á±Û¤·¡£¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¤Î°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¤³¤Î5Ç¯´Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÆ¬¤Ë¤è¤®¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢´À¤ÇÎÞ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÎÞ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸ÅÁã¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂÎ¤È¤¤¤¦¤«Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¯¤·ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¿åÃ«¤Ï2024Ç¯¤Ë¿·Å·ÃÏ¤Ç1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢97»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.287¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¤Ç¤ÏMVP¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤Éº£µ¨Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA¡Ø¥Ð¥º¡ª¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° 2024Ç¯ËöSP¡Ù¤è¤ê¡Ë