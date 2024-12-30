Çú¸ªÈ¯Æ°¡Ä¡ª2024Ç¯Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÅÄµÜÍµÎÃ¡¢¡È¤æ¤¢¥Ó¡¼¥à¡ÉßÚÎö¥·¡¼¥ó¤¬¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡¡Î¤ºê»á¤â´üÂÔ¡ÖÍèÇ¯¤Ï¾¡Éé¤ÎÇ¯¡×
2024Ç¯¡¢ÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÅÄµÜÍµÎÃ¡Ê24¡Ë¡£¼«¿È¥×¥í½é¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¡Ö¤æ¤¢¥Ó¡¼¥à¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¶¯¸ª¤È¶¯ÂÇ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡×¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÅÄµÜ¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×ÇÛ¿®¤ÎÆ°²è»ëÄ°¿ô¤òÁª¼êÊÌ¤Ë½¸·×¤·¤¿¡ÈÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤ÎÂè7°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¤æ¤¢¥Ó¡¼¥à¡É¤ÇÅðÎÝÁË»ß¤Î½Ö´Ö
ÅÄµÜ¤ÏÁí»ëÄ°¿ô315ËüPV¤ÇÂè7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¹â¤¤»ëÄ°¿ô¤òÆÀ¤¿¤Î¤¬¡¢4·î29Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤ÎÅðÎÝÁË»ß¤Î¾ìÌÌ¤À¡£
3²ó2»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢±Ô¤¤Á÷µå¤Î¡Ö¤æ¤¢¥Ó¡¼¥à¡×¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÅÏÉôÎË¿Í¤ÎÆóÎÝ¤òÁË»ß¡£¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯¡¦ËÌ»³ÏË´ð¤ò±ç¸î¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÅÄµÜ¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ËÌîµå²òÀâ¼Ô¤ÎG.G.º´Æ£»á¤Ï¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¶¯¸ª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¡ÈÂÇ¤Æ¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â¤âÂ®¤¤¤·¡×¤ÈÂÇ·â¤È½ÓÂ¤âÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀéÍÕ¸©À®ÅÄ¹â¹»½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ï¸«¤Ä¤±¤ÆÍè¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¼«¿È¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤Ë¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯Ìîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÎ¤ºêÃÒÌé»á¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅðÎÝ¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤¤¤¤·Á¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÅÄµÜ¤¬Íè¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¤·Á¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉú¸«¡ÊÆÒ°Ò¡Ë¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡Ë·ë¹½»ÉµÒ¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÊÆ£¡ÊÍ¦Ìé¡Ë¤È¤«¡£¤½¤Î¶¥Áè¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¾¡Éé¤ÎÇ¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¡¢ËÜÅö¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡Ø¥Ð¥º¡ª¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° 2024Ç¯ËöSP¡Ù¤è¤ê¡Ë