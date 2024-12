年末恒例『第66回 輝く!日本レコード大賞』(TBS系 後5:30〜10:00)が30日、東京・新国立劇場から生中継され、3人組ロックバンドのMrs. GREEN APPLEが「ライラック」(作曲:大森元貴、作詞:大森元貴、編曲:久保田真悟(Jazzin'park)/大森元貴)で大賞に輝いた。昨年「ケセラセラ」で大賞を受賞し2年連続となる。バンドでは初めて。Mrs. GREEN APPLEは、大森元貴(Vo/Gt)、若井滉斗(Gt)、藤澤涼架(Key)からなるバンド。「ライラック」はTVアニメ『忘却バッテリー』の主題歌で、2024年4月に配信開始。ストリーミング累積再生数3億回を突破した人気楽曲。同バンドは『オリコン年間ランキング 2024』「アーティスト別セールス部門」の「デジタルランキング」で期間内売上73.0億円で1位を獲得しており、この記録にも同曲が大きくけん引した。

「ライラック」は、全世代に通ずる青春ソングを目指した。また、2024年には5ヵ月連続リリースなど、チャレンジ多数だった。大森は「たくさんいろんなことを勉強させてもらった年だったので、胸がいっぱい」と感激にひたった。31日にはNHK『紅白歌合戦』に昨年に続き2年連続で出場。来年デビュー10周年に向け、10万人規模の野外ライブ開催やベストアルバム発売など10の企画を発表している。■『第66回輝く!日本レコード大賞』優秀作品賞(※曲名50音順)「I wonder」 Da-iCE「幾億光年」Omoinotake「紅の蝶」山内惠介「Supernatural」NewJeans「NEW KAWAII 」FRUITS ZIPPER「Bling-Bang-Bang-Born」Creepy Nuts「Masterplan」BE:FIRST「夢みた果実」純烈「ライラック」Mrs. GREEN APPLE ◎レコード大賞「Love seeker」JO1■過去10年間『レコード大賞』受賞者第65回(2023年):「ケセラセラ」(Mrs. GREEN APPLE)第64回(2022年):「Habit」(SEKAI NO OWARI)第63回(2021年):「CITRUS」(Da-iCE)第62回(2020年):「炎」(LiSA)第61回(2019年):「パプリカ」(Foorin)第60回(2018年):「シンクロニシティ」(乃木坂46)第59回(2017年):「インフルエンサー」(乃木坂46)第58回(2016年):「あなたの好きなところ」(西野カナ)第57回(2015年):「Unfair World」(三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE)第56回(2014年):「R.Y.U.S.E.I.」(三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE)