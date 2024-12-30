¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛMrs. GREEN APPLE¤¬¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ÇÂç¾Þ¤Ëµ±¤¯¡¡ºòÇ¯¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤ËÂ³¤¡¢¥Ð¥ó¥É½é¤Î2Ï¢ÇÆ
¡¡Ç¯Ëö¹±Îã¡ØÂè66²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¡¸å5¡§30¡Á10¡§00¡Ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¡¢3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÎMrs. GREEN APPLE¤¬¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡Êºî¶Ê¡§Âç¿¹¸µµ®¡¢ºî»ì¡§Âç¿¹¸µµ®¡¢ÊÔ¶Ê¡§µ×ÊÝÅÄ¿¿¸ç¡ÊJazzin'park¡Ë¡¿Âç¿¹¸µµ®¡Ë¤ÇÂç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¤ß¤½¤«¤Ï¹ÈÇò¤Ø¡¡LE SSERAFIM
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢Âç¿¹¸µµ®¡ÊVo¡¿Gt¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥É¡£¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ØËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢2024Ç¯4·î¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô3²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤³Ú¶Ê¡£Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ï¡Ø¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥° 2024¡Ù¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ¥»¡¼¥ë¥¹ÉôÌç¡×¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç´ü´ÖÆâÇä¾å73.0²¯±ß¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎµÏ¿¤Ë¤âÆ±¶Ê¤¬Âç¤¤¯¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢Á´À¤Âå¤ËÄÌ¤º¤ëÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï5¥õ·îÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Â¿¿ô¤À¤Ã¤¿¡£Âç¿¹¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È´¶·ã¤Ë¤Ò¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡31Æü¤Ë¤ÏNHK¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ËºòÇ¯¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¡£ÍèÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¡¢10Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÌî³°¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤ä¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤Ê¤É10¤Î´ë²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØÂè66²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÙÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡Ê¢¨¶ÊÌ¾50²»½ç¡Ë
¡ÖI wonder¡× Da-iCE
¡Ö´ö²¯¸÷Ç¯¡×Omoinotake
¡Ö¹È¤ÎÄ³¡×»³ÆâØª²ð
¡ÖSupernatural¡×NewJeans
¡ÖNEW KAWAII ¡×FRUITS ZIPPER
¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×Creepy Nuts
¡ÖMasterplan¡×BE:FIRST
¡ÖÌ´¤ß¤¿²Ì¼Â¡×½ãÎõ
¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×Mrs. GREEN APPLE¡¡¡ý¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ
¡ÖLove seeker¡×JO1
¢£²áµî10Ç¯´Ö¡Ø¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¼õ¾Þ¼Ô
Âè65²ó¡Ê2023Ç¯¡Ë¡§¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë
Âè64²ó¡Ê2022Ç¯¡Ë¡§¡ÖHabit¡×¡ÊSEKAI NO OWARI¡Ë
Âè63²ó¡Ê2021Ç¯¡Ë¡§¡ÖCITRUS¡×¡ÊDa-iCE¡Ë
Âè62²ó¡Ê2020Ç¯¡Ë¡§¡Ö±ê¡×¡ÊLiSA¡Ë
Âè61²ó¡Ê2019Ç¯¡Ë¡§¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¡ÊFoorin¡Ë
Âè60²ó¡Ê2018Ç¯¡Ë¡§¡Ö¥·¥ó¥¯¥í¥Ë¥·¥Æ¥£¡×¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë
Âè59²ó¡Ê2017Ç¯¡Ë¡§¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë
Âè58²ó¡Ê2016Ç¯¡Ë¡§¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡×¡ÊÀ¾Ìî¥«¥Ê¡Ë
Âè57²ó¡Ê2015Ç¯¡Ë¡§¡ÖUnfair World¡×¡Ê»°ÂåÌÜ J Soul Brothers from EXILE TRIBE¡Ë
Âè56²ó¡Ê2014Ç¯¡Ë¡§¡ÖR.Y.U.S.E.I.¡×¡Ê»°ÂåÌÜ J Soul Brothers from EXILE TRIBE¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¤ß¤½¤«¤Ï¹ÈÇò¤Ø¡¡LE SSERAFIM
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢Âç¿¹¸µµ®¡ÊVo¡¿Gt¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥É¡£¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ØËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢2024Ç¯4·î¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô3²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤³Ú¶Ê¡£Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ï¡Ø¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥° 2024¡Ù¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ¥»¡¼¥ë¥¹ÉôÌç¡×¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç´ü´ÖÆâÇä¾å73.0²¯±ß¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎµÏ¿¤Ë¤âÆ±¶Ê¤¬Âç¤¤¯¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡31Æü¤Ë¤ÏNHK¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ËºòÇ¯¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¡£ÍèÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¡¢10Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÌî³°¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤ä¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤Ê¤É10¤Î´ë²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØÂè66²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÙÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡Ê¢¨¶ÊÌ¾50²»½ç¡Ë
¡ÖI wonder¡× Da-iCE
¡Ö´ö²¯¸÷Ç¯¡×Omoinotake
¡Ö¹È¤ÎÄ³¡×»³ÆâØª²ð
¡ÖSupernatural¡×NewJeans
¡ÖNEW KAWAII ¡×FRUITS ZIPPER
¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×Creepy Nuts
¡ÖMasterplan¡×BE:FIRST
¡ÖÌ´¤ß¤¿²Ì¼Â¡×½ãÎõ
¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×Mrs. GREEN APPLE¡¡¡ý¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ
¡ÖLove seeker¡×JO1
¢£²áµî10Ç¯´Ö¡Ø¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¼õ¾Þ¼Ô
Âè65²ó¡Ê2023Ç¯¡Ë¡§¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë
Âè64²ó¡Ê2022Ç¯¡Ë¡§¡ÖHabit¡×¡ÊSEKAI NO OWARI¡Ë
Âè63²ó¡Ê2021Ç¯¡Ë¡§¡ÖCITRUS¡×¡ÊDa-iCE¡Ë
Âè62²ó¡Ê2020Ç¯¡Ë¡§¡Ö±ê¡×¡ÊLiSA¡Ë
Âè61²ó¡Ê2019Ç¯¡Ë¡§¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¡ÊFoorin¡Ë
Âè60²ó¡Ê2018Ç¯¡Ë¡§¡Ö¥·¥ó¥¯¥í¥Ë¥·¥Æ¥£¡×¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë
Âè59²ó¡Ê2017Ç¯¡Ë¡§¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë
Âè58²ó¡Ê2016Ç¯¡Ë¡§¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡×¡ÊÀ¾Ìî¥«¥Ê¡Ë
Âè57²ó¡Ê2015Ç¯¡Ë¡§¡ÖUnfair World¡×¡Ê»°ÂåÌÜ J Soul Brothers from EXILE TRIBE¡Ë
Âè56²ó¡Ê2014Ç¯¡Ë¡§¡ÖR.Y.U.S.E.I.¡×¡Ê»°ÂåÌÜ J Soul Brothers from EXILE TRIBE¡Ë