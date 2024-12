<第66回日本レコード大賞>◇30日◇東京・新国立劇場

3人組バンドMrs. GREEN APPLEの「ライラック」が大賞を獲得し、昨年の「ケセラセラ」に続く連覇を果たした。2年連続の受賞は史上9組目で、17年、18年に大賞に輝いた乃木坂46以来。令和になって初の連覇となった。バンドの2年連続受賞は史上初。

同賞の2連覇以上は、細川たかし(82年「北酒場」、83年「矢切の渡し」)中森明菜(85年「ミ・アモーレ」、86年「DESIRE」)安室奈美恵さん(96年「Don't wanna cry」、97年「CAN YOU CELEBRATE?」)浜崎あゆみ(01年「Dearest」、02年「Voyage」、03年「No way to say」)EXILE(08年「Ti Amo」、09年「Someday」、10年「I Wish For You」)AKB48(11年「フライングゲット」、12年「真夏のSounds good!」)三代目 J SOUL BROTHERS(14年「R.Y.U.S.E.I.」、15年「Unfair World」)乃木坂46(17年「インフルエンサー」、18年「シンクロニシティ」)に続き、9組目となった。