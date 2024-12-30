¡Ú¿ÀÊÝÄ®¡¦ÀõÁð¡Ä¡Û¥°¥ë¥á·ãÀï¶è¤ÇÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¡ªÅìµþ¤Î¡È¥¨¥â¤¦¤Þ¡É¶Ë¾å¤á¤·♡
°û¿©·ãÀï¶è¤ÎÅìµþ¤ÇÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾Å¹¤¿¤Á¤Ë¹Ô¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼¤«¤é¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ë¡ÖÅìµþ¤Î¥¨¥â¤¦¤ÞÅ¹¡×¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥«¥ì¡¼¤ä¡¢ÀõÁð¤Î³¹¤Ç¾¼ÏÂ¤«¤é¤Ä¤Å¤¯ÍÎ¿©Å¹¤Ê¤É¡¢¶Ë¾å¤á¤·¤Ç¹¬¤»¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤è¤¦♡
Åìµþ¥¨¥â¤¦¤Þ¤¤Å¹
Ä¹¡Á¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾Å¹
¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤Ç¤¤ëÅìµþ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤ºÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾Å¹¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢ÍÎ¿©¡¢¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ë²û¤«¤·¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¡£
Check! ¥«¥ì¡¼▷²¤É÷¥«¥ì¡¼¥Ü¥ó¥Ç¥£
¥«¥ì¡¼·ãÀï¶è¿ÀÊÝÄ®¤Ç¤â¡¢Á´¹ñÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¡£¾¼ÏÂ48¡Ê1973¡ËÇ¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¡£
¤Ä¤±¤¢¤ï¤»¤Î¥Ý¥Æ¥È¡õ¥Ð¥¿¡¼¤¬ÊÌ»®¤Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ü¥ó¥Ç¥£Î®¡£
²¤É÷¥«¥ì¡¼¥Ü¥ó¥Ç¥£
½»¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®2-3 ¿ÀÅÄ¸Å½ñ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë 2F
☎¡§03-3234-2080
±Ä¡§·î¡Á¶â11:00¡Á21:30/ÅÚÆü½Ë10:30¡Á22:00
µÙ¡§Ç¯ËöÇ¯»Ï
Check! ÍÎ¿©▷¥è¥·¥«¥ß
ÀõÁð¤Î³¹¤Ç¾¼ÏÂ¤«¤éÂ³¤¯ÍÎ¿©Å¹¡£
Ì¾Êª¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ê¤É¡¢¥Ö¥ì¤Ê¤¤²¦Æ»¤ÎÌ£¤Ï°ìÅÙ¤ÏÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²û¤«¤·¤¤Å¹Æâ¤â¡ý¡£
¥è¥·¥«¥ß
½»¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð1-41-4
☎¡§03-3841-1802
±Ä¡§11:30¡Á21:30
µÙ¡§ÌÚÍË
Check! ¥¹¥¤¡¼¥Ä▷¶á¹¾²°ÍÎ²Û»ÒÅ¹
Å¹Æâ¤Ë¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤â¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸Å¤¤è¤¤ª²Û»Ò²°¤µ¤ó¡£
¶á¹¾²°¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ì¡ª¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡£¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
Instagram¡§@y_____ya0
¶á¹¾²°ÍÎ²Û»ÒÅ¹
½»¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÃ¸Ï©Ä®2-4
☎¡§03-3251-1088
±Ä¡§·î¡ÁÅÚ9:00¡Á19:00/Æü½Ë10:00¡Á17:30
µÙ¡§Ç¯ËöÇ¯»Ï
Ê¸¡¿¾®ÅÄÏÂ´õ»Ò¡¢Å·°æ¶êÎÜ³¤¡¢ÁðÌîºéÍè¡¢Ä¹Ã«ÀîÈþ½ï