¡Ú2024Ç¯¡Û½©¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê½÷ÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 1°Ì¡Ö¾¾ËÜ¼ãºÚ¡×¡¢2°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï11·î13Æü¡Á12·î12Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷265¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö2024Ç¯½©¥É¥é¥Þ½Ð±éÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡Ö½©¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Î¹¥¤¤Ê½÷ÀÇÐÍ¥¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú11°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ï¡¢¡Ø±³²ò¤¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜÊæ¹á¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÃ»ÊÔ±Ç²è¡ØMY NAME¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¤ä¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£±éµ»ÇÉ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø95¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤âÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø±³²ò¤¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Îë¼¯±û»Î¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÃ´Åö¤·¤Æ·î9½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Î¥¦¥½¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä±ºÉô¼¯Çµ»Ò¡£¤³¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¤»¤¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Â¼¤Ç¤ÏÁÂ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿²áµî¤ò»ý¤Á¡¢¸Î¶¿¤ò½Ð¤¿¸å¤ËÎë¼¯¤µ¤ó±é¤¸¤ëÉÏË³ÃµÄå¡¦½Ëº¸±¦ÇÏ¤È½Ð²ñ¤¤±¿Ì¿¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º¸±¦ÇÏ¤È»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ëÃæ¤Ç¼¯Çµ»Ò¤¬À¸¤¤ë´õË¾¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯´¶Æ°¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ï¿Íµ¤¤Ë¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤âÃúÇ«¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤¬¥Ó¡¼¶Ì¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¤ì¤¤¤Ç¡¢ÌÜ¤Î±éµ»¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿´Íý¤ò¾å¼ê¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸ÄÀÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎÊõÊª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÅÅ²¦¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤ä¤ó¤´¤È¤Ê¤°ìÂ²¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ï¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎÊõÊª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î»Ò¤É¤â¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¡ÖÂñÍñ¡Ê¤¿¤¯¤é¤ó¡Ë¡×¤ò´ë¤Æ¤ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¿ÀºêÈþ±©¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èþ±©¤Ï¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÈÉÔÎÑ¤ÎËö¤ËÇ¥¿±¤·¡¢É×¡¦¿Àºê¹¨¼ù¡ÊÅÄÃæ·½¡Ë¤Î»Ò¤É¤â¤Èµ¶¤Ã¤Æ°é¤Æ¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ëÊì¿ÆÌò¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¥É¥é¥Þ¤ÇÈþ±©¤ÏÆñ¤·¤¤Ìò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ç¿Í¸ø¤ÎÈá°¥¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÈþ¿Í¤À¤±¤É¤É¤³¤«½îÌ±Åª¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ÎÌò¤«¤é¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÌò¤Þ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤ÇËè²ó°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö±éµ»¤¬¸ÄÀÅª¤À¤±¤ì¤É·ù¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢²¿¤è¤ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Èþ¤·¤¤¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
¡Ú11°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§¾¾ËÜÊæ¹á¡Ê¡Ø±³²ò¤¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ë
2°Ì¤Ï¡¢¡Ø±³²ò¤¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜÊæ¹á¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÃ»ÊÔ±Ç²è¡ØMY NAME¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¤ä¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£±éµ»ÇÉ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø95¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤âÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º¸±¦ÇÏ¤È»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ëÃæ¤Ç¼¯Çµ»Ò¤¬À¸¤¤ë´õË¾¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯´¶Æ°¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ï¿Íµ¤¤Ë¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤âÃúÇ«¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤¬¥Ó¡¼¶Ì¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¤ì¤¤¤Ç¡¢ÌÜ¤Î±éµ»¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿´Íý¤ò¾å¼ê¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸ÄÀÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎÊõÊª¡Ù
1°Ì¤Ï¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎÊõÊª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÅÅ²¦¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤ä¤ó¤´¤È¤Ê¤°ìÂ²¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ï¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎÊõÊª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î»Ò¤É¤â¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¡ÖÂñÍñ¡Ê¤¿¤¯¤é¤ó¡Ë¡×¤ò´ë¤Æ¤ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¿ÀºêÈþ±©¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èþ±©¤Ï¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÈÉÔÎÑ¤ÎËö¤ËÇ¥¿±¤·¡¢É×¡¦¿Àºê¹¨¼ù¡ÊÅÄÃæ·½¡Ë¤Î»Ò¤É¤â¤Èµ¶¤Ã¤Æ°é¤Æ¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ëÊì¿ÆÌò¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¥É¥é¥Þ¤ÇÈþ±©¤ÏÆñ¤·¤¤Ìò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ç¿Í¸ø¤ÎÈá°¥¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÈþ¿Í¤À¤±¤É¤É¤³¤«½îÌ±Åª¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ÎÌò¤«¤é¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÌò¤Þ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤ÇËè²ó°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö±éµ»¤¬¸ÄÀÅª¤À¤±¤ì¤É·ù¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢²¿¤è¤ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Èþ¤·¤¤¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)