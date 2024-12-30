¡Úemmi¡ßPUMA¡Û¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿ÊÌÃí¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¢ö

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Dress/²Á³Ê:19,800±ß(ÀÇ¹þ)
Shirt/²Á³Ê:17,600±ß(ÀÇ¹þ)
Cap/²Á³Ê:7,150±ß(ÀÇ¹þ)
Shoes/²Á³Ê:11,000±ß(ÀÇ¹þ)(emmi¡ßPUMA)
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