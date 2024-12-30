¶²Îµ¤Î»þÂå¤«¤é¤ÛÆýÎà¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡© 2²¯8000ËüÇ¯Á°¤ÎÆ°Êª¤Î¹ü¤¬¸«¤Ä¤«¤ë
¡Ö¥Á¥¯¥·¥å¥ë¡¼¥Öð¨ÀÐ¡×¤ò¥°¥°¤Ã¤¿¤éð¨ÀÐ¤¬Íî¤Á¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¤ÛÆýÎà¤Îµ¯¸»¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢²½ÀÐ¤¬¤Ò¤È¤Ä¸«¤Ä¤«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤½¤ÎÆæ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃÏÃæ³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¾®¤µ¤ÊÅç¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤²½ÀÐ¤¬¡¢¤ÛÆýÎà¤ÎÁÄÀè¤¬¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç½Ð¸½¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦ÄêÀâ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ÛÆýÎà¤Îµ¯¸»¤Ï2²¯8000ËüÇ¯Á°¡©
º£²ó¡¢¸ÅÀ¸Êª³Ø¼Ô¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Þ¥è¥ë¥«Åç¤Ç¤ÛÆýÎà¤ÎºÇ¸Å¤ÎÁÄÀè¤È¤µ¤ì¤ë²½ÀÐ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆ°Êª¤Ï¡¢¤ª¤è¤½2²¯8000ËüÇ¯Á°¤Î¥´¥ë¥´¥Î¥×¥¹Îà¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢·õ»õ¡Ê±Ô¤¤²ç¡Ë¤ò»ý¤ÄÊá¿©¼Ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Nature Communications¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¡¢¤ÛÆýÎà¤ÎºÇ¸Å¤ÎÁÄÀè¤Ë´Ø¤¹¤ëÎò»Ë¤ò»þ´ÖÅª¤ËÃÏÍýÅª¤Ë¤âÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ÛÆýÎà¤Ï¶²Îµ¤¬ÌÇ¤ó¤ÀÌó6600ËüÇ¯Á°¤Ë½Ð¸½¤·»Ï¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÇ§¼±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Á¥¯¥·¥å¥ë¡¼¥Öð¨ÀÐ¤Î¾×ÆÍ¤ÇÃÏµå¾å¤Î¼ï¤Î75%¤¬ÀäÌÇ¤·¡¢Ä»Îà¤ÎÁÄÀè¤ò½ü¤¯¶²Îµ¤â»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤¿¤ÛÆýÎà¤¬ÃÏµå¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¹¤¯¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎò»Ë¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¤ÛÆýÎà¤Î¿Ê²½¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÔÄÇÆ°Êª¤äÆ¬¤ËÆÈÆÃ¤Î·ê¤ò»ý¤ÄÆ°Êª¤¬»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¤Æ¡¢¤ÛÆýÎà¤Î¿Ê²½¤Î´ðÈ×¤¬ÃÛ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿²½ÀÐ¤Ï¡¢ÇØ¹ü¡¢Ï¾¹ü¡¢µÓ¤Î¹ü¡¢Æ¬³¸¹ü¤Î°ìÉô¤Ê¤É¡¢ÃÇÊÒÅª¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Àµ³Î¤Ê¼ï¤Þ¤Ç¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥´¥ë¥´¥Î¥×¥¹¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²½ÀÐ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2²¯7000ËüÇ¯Á°¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¸Å¤Î¥´¥ë¥´¥Î¥×¥¹¤È¤Î¤³¤È¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¶²Îµ¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¤µ¤é¤Ë2500ËüÇ¯¸å¡¢¥Ú¥ë¥àµª¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ëÂçÎÌÀäÌÇ¤Î¸å¤Ç¡¢»°¾öµª¤ËÎ´À¹¤ò¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥´¥ë¥´¥Î¥×¥¹¤â¤ÛÆýÎà¤Î¤è¤¦¤Ë»Í»èÆ°Êª (4ËÜÂ¤ÎÀÔÄÇÆ°Êª) ¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÃµÝÎà¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃ±µÝÎà¤Î°ì¼ï¤À¤½¤¦¡£
²½ÀÐ¤¬¤ÛÆýÎà¿Ê²½»Ë¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤ë
º£²ó¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¦µæ¤òÎ¨¤¤¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó ¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¸ÅÀ¸Êª³Ø¸¦µæ½ê¤Î¸ÅÀ¸Êª³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ëJosep Fortuny»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ÃµÝÎà¤Î²½ÀÐµÏ¿¤Ë¤Ï¡¢Ã±µÝÎà¤Î·ÏÅý´Ø·¸¤Ë´ð¤Å¤¯¿äÂ¬¤«¤é¿Ê²½¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë²½ÀÐµÏ¿¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿»þ´ü¤Î´Ö¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤É¸ËÜ¤Ï¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Î°ìÉô¤òËä¤á¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Fortuny»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ¯¸«¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡¢Äã°ÞÅÙ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥´¥ë¥´¥Î¥×¥¹¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥´¥ë¥´¥Î¥×¥¹¤Ï¥í¥·¥¢¤äÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤¤¤Ã¤¿¹â°ÞÅÙÃÏ°è¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥ë¥´¥Î¥×¥¹Îà¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂçÎ¦¤¬¥Ñ¥ó¥²¥¢Ä¶ÂçÎ¦¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿»þÂå¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥è¥ë¥«Åç¤ÏÂçÎ¦¤ÎÃæ±û´ó¤ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂèÆó¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¥´¥ë¥´¥Î¥×¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÃÏÃæ³¤¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥´¥ë¥´¥Î¥×¥¹Îà¤Îµ¯¸»¤¬ÀÖÆ»ÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î²½ÀÐ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ñ¥ó¥²¥¢ÂçÎ¦¤ÎÃæ±ûÉô¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÅÂå¤ÎÈÅÍô¸¶¤Ç¤¹¡£¤ÛÆýÎà¤ÎÁÄÀè¤äÂ¾¤ÎÀ¸Êª¤¿¤Á¤¬¿å¤òµá¤á¤Æ½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤ÛÆýÎà¤Ï¸½À¸¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÃ±µÝÎà¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç»Í»è¤ò»ý¤ÄÀÔÄÇÆ°Êª¤Î¿Ê²½¤¬¤¤¤«¤ËÁá¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁÄÀè¤¬½é¤á¤ÆÃÏµå¾å¤Î¤É¤³¤ÇºÇ½é¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¥´¥ë¥´¥Î¥×¥¹¤Î²½ÀÐ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ææ¤Î²òÌÀ¤Ë´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´ËÆ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£