¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤ËÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡¡Àî¸ý½ÕÆà¡Ö¿´¤è¤êÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÂè£¶£¶²ó¡¡µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤¬£³£°Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¤Ë¾®ß·À¬¼¤¤µ¤ó¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡¢À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤é¤¬Áª½Ð¡£»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤¬¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é¡×¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤â¤¢¤ë»Ê²ñ¤ÎÀî¸ý¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂçÀèÇÚ¤Ç¤¹¤·¡¢¿´¤è¤êÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤òËÜÅö¤ËÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡ÖÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¡¢¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡×¤ÈºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò»Ä¤·¤¿¡£