¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ªÇ¯±Û¤·¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª2024¢ª2025¡Ù¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ëÈ¯É½

■12月31日23時45分よりTBS系にてオンエア!

『CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2024→2025』が、12月31日23時45分からTBS系にて放送。

このたび、タイムテーブルが番組公式サイトにて公開。総勢71組の豪華アーティストの多彩なパフォーマンスを楽しもう。

【タイムテーブル】

■23時45分~

◇いくぜ!2025!年忘れヒットソングメドレー

INI「FANFARE」

Kis-My-Ft2「SHE! HER! HER!」

SUPER BEAVER「突破口」

T.M.Revolution「WHITE BREATH」

Travis Japan「Crazy Crazy」

BE:FIRST「Boom Boom Back」

FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」

ME:I「Click」

(※50音順)

――豪華アーティスト達と共に年越しカウントダウン!――

■24時~

◇2025 新春ヒットソングメドレー

CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」

JO1「Love seeker」

GENERATIONS「AGEHA」

DA PUMP「U.S.A.」

マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」

Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」

(※50音順)

INI「MORE」

SUPER BEAVER「小さな革命」

超特急「AwA AwA」

中島健人「jealous」

BE:FIRST「Sailing」

◇2025年開幕!ミセスSPメドレー

Mrs. GREEN APPLE「私は最強」「コロンブス」「StaRt」

LiSA「QUEEN

(※50音順)

■25時台

Aqua Timez「生きて」

Kis-My-Ft2「Curtain call」

GENERATIONS「Cozy」

DA PUMP「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」

TOMORROW X TOGETHER「Over The Moon」

Travis Japan「BO$$Y」

西川貴教 with t.komuro「FREEDOM」

乃木坂46「歩道橋」

FUNKY MONKEY BΛBY’S「YOU」

Little Glee Monster「Memories」

LE SSERAFIM「CRAZY -Japanese ver.-」

(※50音順)

◇新春ダンスソングメドレー

THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」

JO1「JOin us!!」

s**t kingz「What You See feat. Maddy Soma」

(※50音順)

■26時台

アイナ・ジ・エンド「Poppin’ Run」

AKB48「なんてったってアイドル」

A.B.C-Z「ヒリヒリさせて」

&TEAM「雪明かり (Yukiakari)」

川崎鷹也「夕陽の上」

北山宏光「DON’T WANNA DIE」

Tani Yuuki「おかえり」

FANTASTICS「Got Boost?」

BABYMONSTER「DRIP」

MAZZEL「MAZQUERADE」

マカロニえんぴつ「忘レナ唄」

ME:I「Sweetie」

三宅健「iDOLING」

M!LK「エビバディグッジョブ!」

RIIZE「Lucky」

(※50音順)

◇2025 新春かわいいメドレー

=LOVE「絶対アイドル辞めないで」

CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」

超ときめき♡宣伝部「最上級にかわいいの!」

≠ME「ラストチャンス、ラストダンス」

FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」

(※50音順)

■27時台

◇2025 新春ノンストップフェス

IMP.「ミチシルベ」

Aile The Shota「さよならシティライト」

NCT WISH「Wishful Winter」

神はサイコロを振らない「火花」

KATSEYE「My Way」

CANDY TUNE「キス・ミー・パティシエ」

NEXZ「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」

BALLISTIK BOYZ「SAY IT」

THE BEAT GARDEN「わたし」

BREAKERZ「Miss Mystery」

モーニング娘。’25「勇敢なダンス」

由薫「Sunshade」

ONE N’ ONLY「Fiesta」

(※50音順)

■28時台

◇2025 新春ノンストップフェス

IS:SUE「THE FLASH GIRL」

輝叶「ICY」

THE JET BOY BANGERZ「UNBREAKABLE」

シャイトープ「再会」

SWEET STEADY「ぱじゃまぱーてぃー!」

SUPER★DRAGON「Sweets」

DXTEEN「Level Up」

≒JOY「初恋シンデレラ」

野田愛実「明日」

Hi-Fi Un!corn「Left or Right」

ハンブレッダーズ「ビリビリ」

舟津真翔「一目惚れ」

FLOW「GO!!!」

Mega Shinnosuke「愛とU(CDTVライブ!ライブ!SP ver.)」

LIL LEAGUE「刺激最優先」

REIKO「First Christmas feat. JUNON (BE:FIRST)」

(※50音順)

※歌唱時間は目安

※生放送につき放送内容などが変更になる場合あり

番組情報

TBS系『CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2024→2025』

12/31(火)23:45~29:00

進行:えとちゃん(江藤愛TBSアナウンサー)

サブMC:EXIT

『CDTVライブ!ライブ!』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/