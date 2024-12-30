Mrs. GREEN APPLE¡¢2023Ç¯¡Ö¥ì¥³Âç¡×Âç¾Þ¼õ¾Þ¸å¤ÎÊÑ²½ÌÀ¤«¤¹¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¸Ø¤é¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡ÚÂè66²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/30¡ÛÇ¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¾Þ¡Öµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡ÊTBS·Ï¤Ë¤Æ17»þ30Ê¬¡Á22»þ¤Þ¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¡Ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡Ö¥ì¥³Âç¡×¤Ç¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ
2023Ç¯¤Î¡ÖÂè65²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ëMrs. GREEN APPLE¡£Âç¿¹¸µµ®¤Ï¡ÖÂç¾Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼Â´¶¤·¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¸Ø¤é¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²óÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡ÖÁ´Ç¯Îð¤¬»×¤¤µ¯¤³¤»¤ëÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤«¡¢10Âå¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿ÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼ã°æÞæÅÍ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÄ½Õ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
Æ£ß·ÎÃ²Í¤¬¡Öº£Ç¯1Ç¯¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¼ã°æ¤Îµ»¹ª¤Î¸ú¤¤¤¿¥®¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÈÂç¿¹¤Î¾®¤µ¤¯Â©¤òµÛ¤¦À¼¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Ó¥¸¥å¡¼¤¬µ±¤¯°áÁõ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤Ã¤¿¡£
Mrs. GREEN APPLE¤Ï4·î12Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±¶Ê¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ÖËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì¤Û¤«¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÀÄ¤È²Æ¡×¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬3²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤â¶Ã°ÛÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬2024Ç¯¤ÎÂç¾Þ¤â¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥ó¥É½é¤Î2Ç¯Ï¢Â³Âç¾Þ¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
»Ê²ñ¤Ï13Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Î¤Û¤«¡¢Creepy Nuts¤Î¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏILLIT¤äME:I¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤é5ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÖI wonder¡×Da-iCE¡¿¡Ö´ö²¯¸÷Ç¯¡×Omoinotake¡¿¡Ö¹È¤ÎÄ³¡×»³ÆâØª²ð¡¿¡ÖSupernatural¡×NewJeans¡¿¡ÖNEW KAWAII¡×FRUITS ZIPPER¡¿¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×Creepy Nuts¡¿¡ÖMasterplan¡×BE:FIRST¡¿¡ÖÌ´¤ß¤¿²Ì¼Â¡×½ãÎõ¡¿¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×Mrs. GREEN APPLE¡¿¡ÖLove seeker¡×JO1
ILLIT¡¿ÇßÃ«¿´°¦¡¿¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¿¾®»³ÍºÂç¡¿ME:I
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡Ö¥ì¥³Âç¡×¤Ç¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ
¢¡Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¼õ¾Þ
2023Ç¯¤Î¡ÖÂè65²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ëMrs. GREEN APPLE¡£Âç¿¹¸µµ®¤Ï¡ÖÂç¾Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼Â´¶¤·¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¸Ø¤é¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿¡£
Æ£ß·ÎÃ²Í¤¬¡Öº£Ç¯1Ç¯¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¼ã°æ¤Îµ»¹ª¤Î¸ú¤¤¤¿¥®¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÈÂç¿¹¤Î¾®¤µ¤¯Â©¤òµÛ¤¦À¼¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Ó¥¸¥å¡¼¤¬µ±¤¯°áÁõ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤Ã¤¿¡£
Mrs. GREEN APPLE¤Ï4·î12Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±¶Ê¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ÖËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì¤Û¤«¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÀÄ¤È²Æ¡×¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬3²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤â¶Ã°ÛÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬2024Ç¯¤ÎÂç¾Þ¤â¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥ó¥É½é¤Î2Ç¯Ï¢Â³Âç¾Þ¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡¡ÖÂè66²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×
»Ê²ñ¤Ï13Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Î¤Û¤«¡¢Creepy Nuts¤Î¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏILLIT¤äME:I¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤é5ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡Ê¢¨¶ÊÌ¾50²»½ç¡Ë
¡ÖI wonder¡×Da-iCE¡¿¡Ö´ö²¯¸÷Ç¯¡×Omoinotake¡¿¡Ö¹È¤ÎÄ³¡×»³ÆâØª²ð¡¿¡ÖSupernatural¡×NewJeans¡¿¡ÖNEW KAWAII¡×FRUITS ZIPPER¡¿¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×Creepy Nuts¡¿¡ÖMasterplan¡×BE:FIRST¡¿¡ÖÌ´¤ß¤¿²Ì¼Â¡×½ãÎõ¡¿¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×Mrs. GREEN APPLE¡¿¡ÖLove seeker¡×JO1
¢¡¡Ú¿·¿Í¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
ILLIT¡¿ÇßÃ«¿´°¦¡¿¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¿¾®»³ÍºÂç¡¿ME:I
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û