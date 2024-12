12月31日から2025年1月1日にわたって放送されるTBS毎年恒例『CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2024→2025』(深11:45〜翌前5:00)のタイムテーブルが30日、発表された。同番組では、24年の音楽シーンを彩ったヒットソングから25年にブレイク必至の注目アーティストまで幅広いアーティストたちが年越しから熱いライブを届ける。生放送を盛り上げるサブMCは、昨年に引き続きEXITが務める。さらに、年越しSPならではの特別企画も多数ある。

アーティストの全歌唱曲とタイムテーブルは、以下の通り。【タイムテーブル】(※アーティスト名は、各時間ごとに五十音順)▼午後11時45分〜「いくぜ!2025!年忘れヒットソングメドレー」INI「FANFARE」Kis-My-Ft2「SHE! HER! HER!」SUPER BEAVER「突破口」T.M.Revolution「WHITE BREATH」Travis Japan「Crazy Crazy」BE:FIRST「Boom Boom Back」FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」ME:I「Click」▼翌午前0時台「2025 新春ヒットソングメドレー」CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」JO1「Love seeker」GENERATIONS「AGEHA」DA PUMP「U.S.A.」マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」INI「MORE」SUPER BEAVER「小さな革命」超特急「AwA AwA」中島健人「jealous」BE:FIRST「Sailing」「2025年開幕!ミセスSPメドレー」Mrs. GREEN APPLE「私は最強」「コロンブス」「StaRt」LiSA「QUEEN」▼翌午前1時台Aqua Timez「生きてKis-My-Ft2「Curtain callGENERATIONS「CozyDA PUMP「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREATTOMORROW X TOGETHER「Over The MoonTravis Japan「BO$$Y西川貴教 with t.komuro「FREEDOM乃木坂46「歩道橋FUNKY MONKEY BABY’S「YOU」Little Glee Monster「Memories」LE SSERAFIM「CRAZY -Japanese ver.-」「新春ダンスソングメドレー」THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」JO1「JOin us!!」s**t kingz「What You See feat. Maddy Soma」▼翌午前2時台アイナ・ジ・エンド「Poppin' Run」AKB48「なんてったってアイドル」A.B.C-Z「ヒリヒリさせて」&TEAM「雪明かり(Yukiakari)」川崎鷹也「夕陽の上」北山宏光「DON'T WANNA DIE」Tani Yuuki「おかえり」FANTASTICS「Got Boost?」BABYMONSTER「DRIP」MAZZEL「MAZQUERADE」マカロニえんぴつ「忘レナ唄」ME:I「Sweetie」三宅健「iDOLING」M!LK「エビバディグッジョブ!」RIIZE「Lucky」「2025 新春かわいいメドレー」=LOVE「絶対アイドル辞めないで」CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」超ときめき▼宣伝部(※▼=ハート)「最上級にかわいいの!」≠ME「ラストチャンス、ラストダンス」FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」▼翌午前3時台「2025 新春ノンストップフェス」IMP.「ミチシルベ」Aile The Shota「さよならシティライト」NCT WISH「Wishful Winter」神はサイコロを振らない「火花」KATSEYE「My Way」CANDY TUNE「キス・ミー・パティシエ」NEXZ「Ride the Vibe(Japanese Ver.)」BALLISTIK BOYZ「SAY IT」THE BEAT GARDEN「わたし」BREAKERZ「Miss Mystery」モーニング娘。'25「勇敢なダンス」由薫「Sunshade」ONE N' ONLY「Fiesta」▼翌午前4時台「2025 新春ノンストップフェス」IS:SUE「THE FLASH GIRL」輝叶「ICY」THE JET BOY BANGERZ「UNBREAKABLE」シャイトープ「再会」SWEET STEADY「ぱじゃまぱーてぃー!」SUPER★DRAGON「Sweets」DXTEEN「Level Up」≒JOY「初恋シンデレラ」野田愛実「明日」Hi-Fi Un!corn「Left or Right」ハンブレッダーズ「♪▼(※▼=稲妻の絵文字)」舟津真翔「一目惚れ」FLOW「GO!!!」Mega Shinnosuke「愛とU(CDTVライブ!ライブ!SP ver.)」LIL LEAGUE「刺激最優先」REIKO「First Christmas feat. JUNON(BE:FIRST)」【出演アーティスト】(※アーティスト名は五十音順)INI、IMP.、アイナ・ジ・エンド、Aile The Shota、Aqua Timez、=LOVE、IS:SUE、AKB48、A.B.C-Z、NCT WISH、&TEAM、神はサイコロを振らない、川崎鷹也、輝叶、Kis-My-Ft2、北山宏光、KATSEYE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、THE JET BOY BANGERZ、THE RAMPAGE、JO1、GENERATIONS、s**t kingz、シャイトープ、SWEET STEADY、SUPER★DRAGON、SUPER BEAVER、Tani Yuuki、DA PUMP、超ときめき▼宣伝部(※▼=ハート)、超特急、DXTEEN、T.M.Revolution、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、中島健人、≒JOY、西川貴教、NEXZ、乃木坂46、野田愛実、≠ME、Hi-Fi Un!corn、BALLISTIK BOYZ、ハンブレッダーズ、THE BEAT GARDEN、BE:FIRST、FUNKY MONKEY BABY’S、FANTASTICS、舟津真翔、FRUITS ZIPPER、BREAKERZ、FLOW、BABYMONSTER、MAZZEL、マカロニえんぴつ、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、三宅健、M!LK、Mega Shinnosuke、モーニング娘。’25、由薫、RIIZE、LiSA、Little Glee Monster、LIL LEAGUE、LE SSERAFIM、REIKO、ONE N' ONLY