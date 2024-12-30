¶¶ËÜ´ÄÆà¡¡¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤¬¡Ö1000Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡×¤ÇµÓ¸÷¤â¡ÖÀ¨¤¤·ù¤Ç¡×¡Ö»ëÀþ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê25¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡»Å»ö¤ÎÎ®µ·¡×¤Ë½Ð±é¡£ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿13Ç¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRev.¡¡from¡¡DVL¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÊ¡²¬¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¡£¤½¤³¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È´ñÀ×¤Î°ìËç¡É¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö1000Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡×¤Ê¤É¤ÈµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢À¨¤¤·ù¤Ç¿Í¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë»ëÀþ¤È¤«¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆSNSÅù¤Ë¥Ç¥Þ¤äÈðëîÃæ½ý¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö³Ø¹»¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤¦¤½¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£ÂÖÅÙ¤¬°¤¤¤È¤«¡×¤È»×¤¤Çº¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤¬¤à¤«¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÅÜ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤è¡Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£