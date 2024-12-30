NHK¡¢´Ú¹ñ¹Ò¶õµ¡»ö¸Î¤ò¼õ¤±¥³¥á¥ó¥È ¹ÈÇò¤ÎÆâÍÆ¡¦½Ð¾ì¼Ô¤Ï¡ÖÊÑ¹¹¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/30¡ÛNHK¤Ï30Æü¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢29Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õµ¡»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÂç³¢Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½Ð¾ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÊÑ¹¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤ÄåºÍå¤Ó¤ä¤«°áÁõ¤Ç¥ê¥ÏÅÐ¾ì
Æ±¶É¤Ï¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÄË¤Þ¤·¤¤Î¹µÒµ¡»ö¸Î¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¡¢TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥í¡¼¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¡¿TXT¡Ë¡¢LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¡¢ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤Î4ÁÈ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤ä½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Ì³°Â¡Ê¥à¥¢¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç12·î29Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Î¹µÒµ¡»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï2025Ç¯1·î4Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ò¡Ö¹ñ²È°¥Åé´ü´Ö¡×¤Ë»ØÄê¡£´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÇ¯Ëö¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤ÎÃæ»ß¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè75²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î¡×¡£»Ê²ñ¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢°ËÆ£º»è½¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê½é¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤ÄåºÍå¤Ó¤ä¤«°áÁõ¤Ç¥ê¥ÏÅÐ¾ì
¢¡NHK¡¢´Ú¹ñ¤ÎÎ¹µÒµ¡»ö¸Î¼õ¤±¥³¥á¥ó¥È
Æ±¶É¤Ï¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÄË¤Þ¤·¤¤Î¹µÒµ¡»ö¸Î¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Ì³°Â¡Ê¥à¥¢¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç12·î29Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Î¹µÒµ¡»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï2025Ç¯1·î4Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ò¡Ö¹ñ²È°¥Åé´ü´Ö¡×¤Ë»ØÄê¡£´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÇ¯Ëö¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤ÎÃæ»ß¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
¡ÖÂè75²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î¡×¡£»Ê²ñ¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢°ËÆ£º»è½¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê½é¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û