SNS¤Ç¥«¥Ë¥«¥Þ¤¬¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë!?¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬Å®°¦¤¹¤ë¡ÖSurimi¡×¤ò¼Â¿©¥ì¥Ý¡¼¥È

アメリカの物価高騰で、今、カニカマが熱い!

長く続いているアメリカの物価高騰。2024年12月現在も物の値段はどんどん上がり続けていて、シカゴ在住の私にとってもまさに死活問題となりつつあります。

例えば、昨日まで100円だった卵が翌日いきなり250円に!なんてことが、ここ最近頻繁に起こっています。より正確に言いますと、今現在のシカゴのスーパーでは、卵のお値段は1ダース$5ほど。日本円にすると、なんと750円ほどと飛び上がる値段です!本当に、思わず悲鳴が出るほどです。



※2024年12月13日現在/1$152円レート

しかし、そんな状況の中でも値段の変動があまりない、日本ならではの食材があります。それはみなさんもコスパ食材としてお弁当にもよく使うもの……。

そう、それはカニカマです。





時代のニーズにマッチした「Surimi」がアメリカで人気に!

日本が誇る食の発明品であるカニカマは、1970年代に世界各地へと広まり、今ではどこでも手軽に入手できる商品として定番化しています。

アメリカではカニカマがSurimi、もしくはイミテーションクラブと名前を変えて様々なシーンで使われているので、見たことが無い人は日に日に少なくなってきています。

なぜかというと、ほとんどのスーパーマーケットで取り扱いがあり、気軽に目にする事が出来るから。また、シーフードよりお肉を好む人が多いアメリカですが、移民が増えて食も多様化しており、ヘルシー志向の方達も増えているので、そういった時代のニーズにもマッチしていることも大いに関係しているようです。







スモークサーモンなどシーフードの冷蔵コーナーに色々なブランドから様々な形状となったSurimiが並んでいます





アメリカではSurimiをどのように使っているのでしょうか?

一番に思い浮かぶのは、アメリカでお寿司といえばのカリフォルニアロール。この中にSurimiが使われており、現在ではなくてはならない材料の一つとなっています。

他にはシーフードサラダに混ぜたり、ロブスターの代わりにパンに挟むSurimiのシーフードロールや、アメリカの中華料理のアペタイザーとして有名なクラブラグーンというワンタンのような形状の中にクリームチーズとSurimiを混ぜた物を包み、それを揚げる一品も人気となっています。

外食だけにとどまらず、簡単にシーフードの味や見た目を楽しめるうえに家計に優しい価格ということで、アメリカの家庭でもSurimiは人気です。

実際、アメリカ人の人たちに「Surimiを知っていますか?どうやって使っていますか?」などを聞いてみた所、



・ご飯にのせ海苔で巻いてお寿司にする



・色々な食材と一緒にサラダに入れる



・スープに入れる



・中華料理を作る時に一緒に炒める



など、それほど手をかけなくても簡単に使える方法でSurimiを使っているようです。

日本のカニカマとはどう違うの?アメリカのSurimiを実際に食べてみた!

日本のカニカマというと思い浮かぶのが、



,箸辰討皀献紂璽掘



風味が豊か



手で簡単にほぐせる



た感が柔らかいのにしっかりと噛める



ジた目も蟹の身に似て演出が上手



など。

しかし果たしてアメリカのSurimiはどうなのか?という事で、実際にスーパーで買ったSurimiを食べてみました!

こちらが今回実食してみた3種類のSurimiです。





どれも使っている材料は同じような感じで、色味も同じですが、形、見た目、パッケージなどに個性があり、インパクトがあります。そして、食べてみると食感と風味は全く違いました。

こちらは甘めのカニ風味で、はんぺんのようなしっかりした質感で食べ応えがあり、魚肉ソーセージに似ています。





こちらはさっぱりしたカニ風味で、大きな肉厚のあるスタイル。裂けやすい層が本物のカニの身を彷彿させます。





こちらは長く細いタイプで、ツルッとした表面をしています。柔らかいかまぼこのようで、裂けないので切って使うタイプです。





総じて、「日本で売られているカニカマのほうがおいしいな…」と感じたのが正直なところ。日本のカニカマと比べてしまうと、アメリカでのSurimiはやや硬く、練り感が強く、はんぺんや板かまぼこのような食感にカニの風味が少なくジューシーさも欠けています。

ですが、日本のカニカマを基準としなければ、アメリカのSurimiもこれはこれでおいしいといえるレベルだったので、人気になるのも納得できます。

バラエティ豊か!スーパーで売っているSurimiをレポート

私がアメリカに住み始めた1999年頃にはすでに、シンプルな形状のSurimiをスーパーなどで見かけたと記憶しています。それが年々Surimi商品が増えていき、アメリカ受けを狙った商品が出てきたり、対面式のデリコーナーのサラダで登場したりと、ジワジワとバリエーションが広がってきています。

日本と同じように、「本当のカニやロブスターは高い!なので味、見た目が似ていて値段も安い代用品で十分!」という人達が増えて来たので、取り扱うSurimi商品がバラエティー豊かになってきているようです。

そこで、スーパーで見つけたバラエティ豊かなSurimiをご紹介します!

まずはこちら。





対面式のガラスショーケースの中に違うタイプのSurimiが並んでいます。好きなだけ量り売りしてくれるのがアメリカらしいですね。

続いてはこちら。冷凍コーナーにはズワイガニの身にそっくりな本物に見える上質な商品もあり、殻から出したその物みたいです。





すでにほぐしたタイプのSurimiも。そのままサラダなどに使えそうで便利ですね。





アメリカでよくあるシーフードミックス。ほとんどの商品には、必ずこのSurimiがカニの代用品として入っています。





毎朝お店で新鮮な作りたてサラダが並ぶデリコーナーには様々なサラダが並んでいますが、その中でも大人気で夕方にはほとんど売り切れてしまうのが、Surimiを使ったDeluxe Seafood Saladです。





Surimiやエビなどがマヨネーズのドレッシングで和えられており、クリーミーで濃厚なのにサッパリしたまろやかな味で、止まらないおいしさです。





YoutubeやTikTokで大バズり!アメリカで話題の「Sushi Bake」にもSurimiが!

ここ最近Surimiを使った料理でアメリカのYoutubeやTikTokで大バズりしている料理があります。

それはお寿司をベイクする寿司焼きと呼ばれるメニューで、その名もSushi Bake。

これがお寿司の概念を覆すほどのインパクトがあり、おいしそうと話題沸騰に!真似して作る人たちが続々SNSでその様子をアップしています。





Sushi Bakeは、ご飯を敷いて、ふりかけを散りばめ、その上にみじん切りしたSurimi、クリームチーズ、マヨネーズ、チリソースを混ぜた物をたっぷり乗せ、オーブンで焼いたもの。



さらにその上にマヨネーズ、チリソース、ネギをトッピングして、熱々のうちに海苔に巻いて食べる!ピリッと辛く、マヨネーズやクリームチーズが濃厚で、ご飯、海苔、ネギなどの和の相性が絶妙なおいしさです。自分で海苔で包んで食べるセルフ感がSNSとの相性も良く、パーティーなどでも大活躍なのだそう。





実際に作ってみんなで食べてみたところ、「おいしい〜」「濃厚な味が海苔と合う!」「パクパク食べれて、巻く楽しさが友達と盛り上がる!」など好評で、人気の意味を実感しました。

ぜひ皆さんも作ってみて、アメリカから逆輸入のSushi Bakeを日本でも流行らせてみてください!

こちらもおすすめ!アメリカSurimiレシピ

