¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛÀî¸ý½ÕÆà¡¢À¸ÊüÁ÷Ãæ¡ÈÊÑ¿È¡É¢ª¥ß¥»¥¹¼ã°æÞæÅÍ¤Î¡ÖÈ±¤Î¿§¡×¥É¥ì¥¹¡õ¸ª½Ð¤·¡¡¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤â¤¬¤é¤ê
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤¬30Æü¡¢TBS·Ï²»³ÚÆÃÈÖ¡ØÂè66²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡Ê¸å5¡§30¡Á¡Ë¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤ò¡¢°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤ËÌ³¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Àî¸ý½ÕÆà
¡¡ËÁÆ¬¡¢Àî¸ý¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤¿°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£Àî¸ý¤¬¡ÖFENDI¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤¤ç¤¦¤Î°áÁõ¤ÏFENDI¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏX¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î°áÁõ¾Ò²ðw¡×¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¸À¤¦°Â½»w¡×¡Ö¥É¥ì¥¹Ãå¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¡Ê¿äÄê¡ËÁí³Û80Ëü±ßover¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¡£
¡¡Ä¹Ãú¾ì¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Àî¸ý¤ÏÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¤ª¿§Ä¾¤·¡£Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ÎMrs.GREEN APPLE¤Î±éÁÕÁ°¤ËºÆÅÐ¾ì¡£¸ª½Ð¤·¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¤¬Äù¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÀÖ¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤È¤Ê¤ê¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀî¸ý¤µ¤ó¡¢¤³¤Á¤é¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª°áÁõ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Àî¸ý¤Ï¡Ö¼ã°æ¡ÊÞæÅÍ¡Ë¤µ¤ó¤ÎÈ±¤Î¿§¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©È±¤Î¿§¤¢¤ï¤»¤Ç¡©¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Àî¸ý½ÕÆà
¡¡ËÁÆ¬¡¢Àî¸ý¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤¿°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£Àî¸ý¤¬¡ÖFENDI¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤¤ç¤¦¤Î°áÁõ¤ÏFENDI¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏX¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î°áÁõ¾Ò²ðw¡×¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¸À¤¦°Â½»w¡×¡Ö¥É¥ì¥¹Ãå¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¡Ê¿äÄê¡ËÁí³Û80Ëü±ßover¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Àî¸ý¤Ï¡Ö¼ã°æ¡ÊÞæÅÍ¡Ë¤µ¤ó¤ÎÈ±¤Î¿§¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©È±¤Î¿§¤¢¤ï¤»¤Ç¡©¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£