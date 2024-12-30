¡ÚÂè52ÏÃ¡Û
12·î30Æü ÌµÎÁ¸ø³«

¡¡¾®³Ø´Û¤Ï12·î30Æü¡¢¤³¤·¤¿¤Æ¤Ä¤Ò¤í»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö±ê¤ÎÆ®µå½÷ ¥É¥Ã¥¸ÃÆ»Ò¡×Âè52ÏÃ¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤ò½µ´©¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£

¡¡ËÜºî¤Ï¡Ö±ê¤ÎÆ®µå»ù ¥É¥Ã¥¸ÃÆÊ¿¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÃÆÊ¿¤Î¥½¥¦¥ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÃÆÊ¿¤ÎÌ¼¡¦ÃÆ»Ò¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î¸½Âå¤ÇºÇ¶¯¤ÎÆ®º²¥É¥Ã¥¸¥Üー¥ë¥Áー¥à¤òºî¤í¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¸½ÂåÈÇÇ®·ì¥É¥Ã¥¸¥Üー¥ëÌ¡²è¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢12·î30Æü¸½ºß¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè53ÏÃ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÚÌµÎÁ¡Û

Âè52ÏÃ¤Î¥Úー¥¸

¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û

Âè53ÏÃ¤è¤ê

¡Ú±ê¤ÎÆ®µå½÷ ¥É¥Ã¥¸ÃÆ»Ò¡Û

ÅÁÀâ¤Î¥É¥Ã¥¸¥Üー¥ëÌ¡²è¡Ö±ê¤ÎÆ®µå»ù ¥É¥Ã¥¸ÃÆÊ¿¡×¡ª ÃÆÊ¿¤Î¥½¥¦¥ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÃÆÊ¿¤ÎÌ¼¡¦ÃÆ»Ò¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î¸½Âå¤ÇºÇ¶¯¤ÎÆ®º²¥É¥Ã¥¸¥Üー¥ë¥Áー¥à¤òºî¤í¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¡¢¸½ÂåÈÇÇ®·ì¥É¥Ã¥¸¥Üー¥ëÌ¡²è¡ª ¤¿¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¸½Âå¤Î¾ï¼±¤ËÃÆ»Ò¤ÏÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«!? ¤³¤·¤¿¤Æ¤Ä¤Ò¤íÇ®É®¤ÎÈþ¾¯½÷¤¿¤Á¤ËÃíÌÜ¤»¤è¡ª

(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.