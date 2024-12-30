2025Ç¯¤Î½éÆü¤Î½Ð ÂæÏÑËÜÅçÊ¿ÃÏ¤ÇºÇ¤âÁá¤¤¤Î¤ÏÆîÉô¡¦Ö¢Åì¤Î¡ÖÎµ¹£À¸ÂÖÊÝ¸î¶è¡×
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ±ûµ¤¾Ý½ð¡Êµ¤¾ÝÄ£¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂæÏÑËÜÅç¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤ÏºÇÆîÃ¼¥¬¥é¥ó¥Ô¡Êó¡ïÖÉ¡¡¢Ö¢Åì¸©¡Ë¤Ë¶á¤¤Îµ¹£À¸ÂÖÊÝ¸î¶è¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î½éÆü¤Î½Ð¤òºÇ¤âÁá¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£Æü¤Î½Ð»þ¹ï¤Ï¸áÁ°6»þ35Ê¬¡£Î¥Åç¤Ç¤ÏÅìÉô¡¦ÂæÅì¸©¤ÎÍöÖÙ¤¬ºÇ¤âÁá¤¯¡¢Æ±6»þ33Ê¬¤ËÆü¤Î½Ð¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿2024Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆüË×¤Ï¡¢ËÜÅçÊ¿ÃÏ¤Ç¤ÏÆîÉô¡¦ÂæÆî»Ô¼·¸Ô³¤Äé¤¬ºÇ¤âÃÙ¤¯¡¢¸á¸å5»þ25Ê¬¡£Î¥Åç¤Ç¤Ï¶âÌç¸©ÎõÖÙL18µòÅÀ³¤Æç¤ÎÆ±5»þ30Ê¬¤¬ºÇ¤âÃÙ¤¤¡£
¤Þ¤¿Æ±½ð¤Ï¡¢ËÌÉô¡¦¿·ËÌ»Ô¤Î¶â»³Ä·ÀÐ³¤´ß¤Ç¤ÏÎ¥Åç¤Î´ðÎ´ÖÙ¤Î±ü¤«¤éÆü¤¬¾º¤ë¤Î¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤È¾Ò²ð¡£Â¾¤Ë¤â¡¢ËÌÅìÉô¡¦µ¹Íö¸©¤ÎÁÐ»â³¤Æç¤Ç¤Ïµµ»³Åç±Û¤·¤Ë¡¢ÅìÉô¡¦ÂæÅì¸©²ÃÏ©ÍöÍ··Æ¶è¤Ç¤ÏÎÐÅç±Û¤·¤Ë¡¢Æ±¸©ÂçÉðÉÍ³¤¸ø±à¤Ç¤ÏÍöÖÙ±Û¤·¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÆü¤Î½Ð¤ò´Ñ¾Þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊÄ¥ÍºÉ÷¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
¤Þ¤¿2024Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆüË×¤Ï¡¢ËÜÅçÊ¿ÃÏ¤Ç¤ÏÆîÉô¡¦ÂæÆî»Ô¼·¸Ô³¤Äé¤¬ºÇ¤âÃÙ¤¯¡¢¸á¸å5»þ25Ê¬¡£Î¥Åç¤Ç¤Ï¶âÌç¸©ÎõÖÙL18µòÅÀ³¤Æç¤ÎÆ±5»þ30Ê¬¤¬ºÇ¤âÃÙ¤¤¡£
¤Þ¤¿Æ±½ð¤Ï¡¢ËÌÉô¡¦¿·ËÌ»Ô¤Î¶â»³Ä·ÀÐ³¤´ß¤Ç¤ÏÎ¥Åç¤Î´ðÎ´ÖÙ¤Î±ü¤«¤éÆü¤¬¾º¤ë¤Î¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤È¾Ò²ð¡£Â¾¤Ë¤â¡¢ËÌÅìÉô¡¦µ¹Íö¸©¤ÎÁÐ»â³¤Æç¤Ç¤Ïµµ»³Åç±Û¤·¤Ë¡¢ÅìÉô¡¦ÂæÅì¸©²ÃÏ©ÍöÍ··Æ¶è¤Ç¤ÏÎÐÅç±Û¤·¤Ë¡¢Æ±¸©ÂçÉðÉÍ³¤¸ø±à¤Ç¤ÏÍöÖÙ±Û¤·¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÆü¤Î½Ð¤ò´Ñ¾Þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊÄ¥ÍºÉ÷¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë