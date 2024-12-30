ÄÇÌ¾¤¢¤¡¢µ»¤¢¤ê¾åÉÊ¡ÖÂç¿Í¤ÊÆâÍÆ¡×¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥Ñ¥Á¥¹¥í100ËüÉé¤±¤âÌÀ¤«¤¹¡¡DVDÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëÄÇÌ¾¤¢¤¡Ê29¡Ë¤¬29Æü¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×AKIBA¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ¿·DVD¡Öµ»¤¢¤ê¾åÉÊ¤ª»Ð¤µ¤ó¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¡£8·î¾å½Ü¤ËÄ¹Ìî¸©Æâ¤Î¿ÛË¬¸Ð¤Î¸«¤¨¤ëÎ¹´Û¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢´ûº§¼Ô¤Î½÷À¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÈÈëÌ©¤ÎÌ©²ñ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¸½ÂåÅª¤Ê¥Æ¡¼¥ÞÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ç30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢S¤äM¤ÎÆóÌÌÀ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Î¹´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÏÂÉþ¤äÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¥¹¥í¥Ã¥ÈÅ¹¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Ç¤ÎÇÛ¿®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¥Ñ¥Á¥¹¥í¤Ç3¥«·î¤Ç100Ëü±ßÉé¤±¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡ÖÍèÇ¯¤ÏÅÒ¤±»ö¤Ë¤â¾¡¤Ã¤Æ·ò¹¯¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¹¤Æ¤¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë½ÀÆ»¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸©Âç²ñÍ¥¾¡¤â¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¡Èµ»¤¢¤ê¡É¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤â!?¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤É¤ó¤Êµ»¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤ÏËÜÊÔ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤¿¡£