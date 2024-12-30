36ºÐÂç¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¡Ö´é¤Á¤Ã¤Á¤§¡Á¡×¡¡Ç¯Ëö¤Î½©ÅÄ¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿B¥ê¡¼¥°²ñ¾ì¤Ç»ëÀþÆÈÀê¡Ö¤¢¤ê¤ã¿Í´Ö¹ñÊõ¤¸¤ã¡×
½©ÅÄ¥Î¡¼¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥ÄÀï¤ËÅÐ¾ì
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦B¥ê¡¼¥°¤Î²ñ¾ì¤ËÂç¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¹ßÎ×¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿´î¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£29Æü¡¢½©ÅÄ¥Î¡¼¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤¬ËÜµòÃÏ¤ËÂçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤ò·Þ¤¨¤¿°ìÀï¡£¡Ö´é¤Á¤Ã¤Á¤§¡Á¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡CNA¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¡¦½©ÅÄ½Ð¿È¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ï»î¹çÁ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î±þ±ç¥°¥Ã¥º¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ½Ð±é¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢»î¹ç¤âµÒÀÊ¤«¤é´ÑÀï¤·¤¿¡£
¡¡X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½©ÅÄ¤¬¸Ø¤ë¡¢º´¡¹ÌÚ´õ¤µ¤ó¤À¡¼¡ª¡×¡Öº´¡¹ÌÚ´õ¤¬CNA¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¹ßÎ×¤·¤È¤ëw¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ëµï¤ë¤ó¤ä¤Ê¤¡¡Á¡×¡Öº´¡¹ÌÚ´õ´é¤Á¤Ã¤Á¤§¡Á¡×¡ÖÀ¸º´¡¹ÌÚ´õ²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤à¤ê¡×¡Ö¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡ª¡×¡Ö¤¢¤ê¤ã¿Í´Ö¹ñÊõ¤¸¤ã¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤Ã¤Æº´¡¹ÌÚ´õ¤µ¤ó¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¼è¤é¤ì¤¹¤®¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óÁª¼ê¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë