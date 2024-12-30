Ado¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»ÄÌ´¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÖÈ´¤±¶õ¡×MV¸ø³«¡¡±ÇÁüÈþ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡È²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¡É
¡¡²Î¤¤¼ê¡¦Ado¤¬30Æü¡¢2nd¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»ÄÌ´¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖÈ´¤±¶õ¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛAdo¤Î¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖÈ´¤±¶õ¡×MV
¡¡¡ÖÈ´¤±¶õ¡×¤Ï¡¢ºîÊÔ¶Ê¤òÍºÇ·½õ¡¢ºî»ì¤òµíÆù¤¬Ã´Åö¡£2nd¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»ÄÌ´¡Ù¤Î1¶ÊÌÜ¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎËë³«¤±¤ò¥«¥é¥Õ¥ë¤ËºÌ¤ë¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ø¥ì¥ß¥¢¡¢±ÇÁü¤ÏSyamo.G-¤·¤ã¤â¤¸-¤¬¼ê¤¬¤±¡¢2¿Í¤Î½÷À¤¬¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ÇÎÉ¤¤¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Â¾¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é½Ð²ñ¤¤¡¢¹Í¤¨¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛAdo¤Î¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖÈ´¤±¶õ¡×MV
¡¡¡ÖÈ´¤±¶õ¡×¤Ï¡¢ºîÊÔ¶Ê¤òÍºÇ·½õ¡¢ºî»ì¤òµíÆù¤¬Ã´Åö¡£2nd¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»ÄÌ´¡Ù¤Î1¶ÊÌÜ¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎËë³«¤±¤ò¥«¥é¥Õ¥ë¤ËºÌ¤ë¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ø¥ì¥ß¥¢¡¢±ÇÁü¤ÏSyamo.G-¤·¤ã¤â¤¸-¤¬¼ê¤¬¤±¡¢2¿Í¤Î½÷À¤¬¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ÇÎÉ¤¤¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Â¾¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é½Ð²ñ¤¤¡¢¹Í¤¨¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£