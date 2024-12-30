ÎëÌÚÊ¡¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡ÈÊ¡¤¯¤ó¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡×
¡Ö°Ë½¸±¡¸÷¡õº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¾¡¼ê¤Ë¥Æ¥ìÅìÈãÉ¾¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¸áÁ°11»þ3Ê¬¡Ë¡£·ÝÇ½³¦¥¤¥Á¤Î¡È¥Æ¥ìÅì¥Õ¥ê¡¼¥¯¡É°Ë½¸±¡¸÷¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤òÂà¼Ò¤·¤¿¿Íµ¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô¤¬¡¢¥Æ¥ìÅì¤ÎÈÖÁÈ¤ò¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¿·´¶³Ð¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ¯¸À¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û ÎëÌÚÊ¡¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡ÈÊ¡¤¯¤ó¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡×
2024Ç¯ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î1»þ´ÖSP¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢°Ë½¸±¡¤â½Ð±é¤¹¤ë¡Ö½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Î¥×¥íÌîµå½ç°ÌÍ½ÁÛ2024 Åú¤¨¹ç¤ï¤»ÂçÈ¿¾Ê²ñ¡×¤«¤é¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæ¤ËÂå¤ï¤ê¡È¹Åç¥Õ¥¡¥ó¡ÉÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÎëÌÚÊ¡¤¬ÅÐ¾ì¡£¾®Ãæ³Ø¹»¤ÏÌîµåÉô¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢¹Åç¥«¡¼¥×¤Î»î¹ç¤Ç½é¤á¤Æ»Ïµå¼°¤òÃ´Åö¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¥¥ì¥¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤³¤«¤é¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¼Â¤ÏÁ°²ó¡¢ÅÄÃæ¤¬¡Ö¤â¤·¹Åç¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤é¥·¥ç¥ó¥Ù¥ó¤Ö¤Ã¤«¤±¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°Ë½¸±¡¤Ï¤¸¤á¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÊ¡¤¯¤ó¤Ë¥·¥ç¥ó¥Ù¥ó¤Ö¤Ã¤«¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡Ä¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê·üÇ°¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÎëÌÚ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¼ýÏ¿¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£½ÐÀî¤¬²»Æ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Î¹±Îã¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤Ï¡¢20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤â»²²Ã¡£ÍâÆü¡¢Âç³Ø¤Î»î¸³¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÅÓÃæ¤Þ¤Ç´é¤ò½Ð¤·¡¢¡ÖÇ®¤¤Ìîµå¤ÎÏÃ¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Î¢ÏÃ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È³Ú¤·¤ó¤À¤½¤¦¡£
¥Æ¥ìÅì¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆóÂåÌÜ ÏÂÉ÷ÁíËÜ²È¡×¤ä¥É¥é¥Þ¡ÖÍ¦¼Ô¥è¥·¥Ò¥³¤È°Îî¤Î¸°¡×¡¢18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÃÓ¾å¾´¤Î»²±¡Áª¥é¥¤¥Ö¡×¤Ê¤ÉÀáÌÜÀáÌÜ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿ÎëÌÚ¡£º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¹Ô»ö¤¬¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤ÈÄ¾·ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤Ë¡¢°Ë½¸±¡¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°Ë½¸±¡¡ÖÆâ»³¡Ê¿®Æó¡Ë¤¯¤ó¤¬¥¹¥²¥§Çº¤ó¤Ç¤¿¤Î¤¬¡¢14¡Á15ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤»ÒÌò¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ®¿Í¤Þ¤Ç¤¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡ÈÊ¡¤¯¤ó¡É¤Ç¤¤¤¯¤«¡Äº£¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¡©¡×
ÎëÌÚ¡Ö¡ÈÊ¡¤¯¤ó¡É¤È¤«¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈÊ¡¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈÎëÌÚ¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×
°ì»þ´ü¤Ï¡È»ÒÌò¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¼þ¤ê¤âÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä
ÎëÌÚ¡ÖËÍ¤Ï¡È»ÒÌò¡É¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é»ÒÌò¤Ç¤âÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡ÈÇÐÍ¥¡É¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î²óÅú¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¡ÈÇÐÍ¥¤Î¡É¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂè°ìÊâ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
°Ë½¸±¡¡ÖÆâ»³¤¯¤ó¤ËÊ¹¤«¤»¤¿¤¤¤è¡£Æâ»³¤¯¤ó¡¢É¬»à¤Ë¡È¤¯¤ó¡ÉÉÕ¤±¤Ë´ó¤»¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡£¤ªÁ°¤â¤¦32ºÐ¤À¤í¤¦¡×
º´µ×´Ö¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ëÃå¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í(¾Ð)¡×
°Ë½¸±¡¡Ö¥¨¥¯¥Ü¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¿¤è(¾Ð)¡×
°ìÆ±Çú¾Ð
ÎëÌÚ¡ÖÆâ»³¤µ¤ó¡¢ËÍ¤Ë¡Ø¹¥¤¤ÊÈÖ¹æ¸À¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¸å¤«¤éÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÅÒ¤±¤ò¡Ä¡×
º´µ×´Ö¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤ó(¾Ð)¡×
°Ë½¸±¡¡Ö¥Ô¥å¥¢¤Ê¤ä¤Ä¤ËÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈÓÈøÏÂ¼ù¤Î¤º¤óµÊÃã¡ÁÂç¤ß¤½¤«SP¡Á¡×¡¢¡Ö·ÝÇ½³¦¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÁðÌîµå2024¡×¤«¤é¡¢ÈÓÈøÏÂ¼ù¤ÎÅÐ¾ì¡£½ãµÊÃã¤Î¸å·Ñ¤®ÌäÂê¤Ç¤Î´¶Æ°ÈëÏÃ¤ä¡¢ÁðÌîµå¤Ç¤Î¥ª¥Ã¥µ¥ó¤¿¤Á¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ÎÏÃ¤ò¡£¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û ÎëÌÚÊ¡¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡ÈÊ¡¤¯¤ó¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡×
ÎëÌÚÊ¡¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡ÈÊ¡¤¯¤ó¡É¡©
2024Ç¯ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î1»þ´ÖSP¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢°Ë½¸±¡¤â½Ð±é¤¹¤ë¡Ö½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Î¥×¥íÌîµå½ç°ÌÍ½ÁÛ2024 Åú¤¨¹ç¤ï¤»ÂçÈ¿¾Ê²ñ¡×¤«¤é¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæ¤ËÂå¤ï¤ê¡È¹Åç¥Õ¥¡¥ó¡ÉÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÎëÌÚÊ¡¤¬ÅÐ¾ì¡£¾®Ãæ³Ø¹»¤ÏÌîµåÉô¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢¹Åç¥«¡¼¥×¤Î»î¹ç¤Ç½é¤á¤Æ»Ïµå¼°¤òÃ´Åö¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¥¥ì¥¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤³¤«¤é¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¼Â¤ÏÁ°²ó¡¢ÅÄÃæ¤¬¡Ö¤â¤·¹Åç¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤é¥·¥ç¥ó¥Ù¥ó¤Ö¤Ã¤«¤±¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°Ë½¸±¡¤Ï¤¸¤á¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÊ¡¤¯¤ó¤Ë¥·¥ç¥ó¥Ù¥ó¤Ö¤Ã¤«¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡Ä¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê·üÇ°¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÎëÌÚ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¼ýÏ¿¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£½ÐÀî¤¬²»Æ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Î¹±Îã¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤Ï¡¢20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤â»²²Ã¡£ÍâÆü¡¢Âç³Ø¤Î»î¸³¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÅÓÃæ¤Þ¤Ç´é¤ò½Ð¤·¡¢¡ÖÇ®¤¤Ìîµå¤ÎÏÃ¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Î¢ÏÃ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È³Ú¤·¤ó¤À¤½¤¦¡£
¥Æ¥ìÅì¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆóÂåÌÜ ÏÂÉ÷ÁíËÜ²È¡×¤ä¥É¥é¥Þ¡ÖÍ¦¼Ô¥è¥·¥Ò¥³¤È°Îî¤Î¸°¡×¡¢18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÃÓ¾å¾´¤Î»²±¡Áª¥é¥¤¥Ö¡×¤Ê¤ÉÀáÌÜÀáÌÜ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿ÎëÌÚ¡£º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¹Ô»ö¤¬¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤ÈÄ¾·ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤Ë¡¢°Ë½¸±¡¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°Ë½¸±¡¡ÖÆâ»³¡Ê¿®Æó¡Ë¤¯¤ó¤¬¥¹¥²¥§Çº¤ó¤Ç¤¿¤Î¤¬¡¢14¡Á15ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤»ÒÌò¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ®¿Í¤Þ¤Ç¤¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡ÈÊ¡¤¯¤ó¡É¤Ç¤¤¤¯¤«¡Äº£¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¡©¡×
ÎëÌÚ¡Ö¡ÈÊ¡¤¯¤ó¡É¤È¤«¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈÊ¡¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈÎëÌÚ¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×
°ì»þ´ü¤Ï¡È»ÒÌò¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¼þ¤ê¤âÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä
ÎëÌÚ¡ÖËÍ¤Ï¡È»ÒÌò¡É¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é»ÒÌò¤Ç¤âÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡ÈÇÐÍ¥¡É¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î²óÅú¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¡ÈÇÐÍ¥¤Î¡É¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂè°ìÊâ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
°Ë½¸±¡¡ÖÆâ»³¤¯¤ó¤ËÊ¹¤«¤»¤¿¤¤¤è¡£Æâ»³¤¯¤ó¡¢É¬»à¤Ë¡È¤¯¤ó¡ÉÉÕ¤±¤Ë´ó¤»¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡£¤ªÁ°¤â¤¦32ºÐ¤À¤í¤¦¡×
º´µ×´Ö¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ëÃå¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í(¾Ð)¡×
°Ë½¸±¡¡Ö¥¨¥¯¥Ü¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¿¤è(¾Ð)¡×
°ìÆ±Çú¾Ð
ÎëÌÚ¡ÖÆâ»³¤µ¤ó¡¢ËÍ¤Ë¡Ø¹¥¤¤ÊÈÖ¹æ¸À¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¸å¤«¤éÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÅÒ¤±¤ò¡Ä¡×
º´µ×´Ö¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤ó(¾Ð)¡×
°Ë½¸±¡¡Ö¥Ô¥å¥¢¤Ê¤ä¤Ä¤ËÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈÓÈøÏÂ¼ù¤Î¤º¤óµÊÃã¡ÁÂç¤ß¤½¤«SP¡Á¡×¡¢¡Ö·ÝÇ½³¦¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÁðÌîµå2024¡×¤«¤é¡¢ÈÓÈøÏÂ¼ù¤ÎÅÐ¾ì¡£½ãµÊÃã¤Î¸å·Ñ¤®ÌäÂê¤Ç¤Î´¶Æ°ÈëÏÃ¤ä¡¢ÁðÌîµå¤Ç¤Î¥ª¥Ã¥µ¥ó¤¿¤Á¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ÎÏÃ¤ò¡£¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®Ãæ¡ª
DM¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿¿Í¤â¡©ÎëÌÚÊ¡¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÄ¶°Õ³°¤Ê·ÝÇ½³¦¸òÍ§´Ø·¸¤È¤Ï¡©¡¢°Ë½¸±¡¸÷¡¢º´µ×´ÖÀë¹Ô¡¢¼íÌî¥¢¥Ê¤ÎÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ÉÇÛ¿®¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¡£