¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛFANTASTICS·ëÀ®Æü¤Ë2024Ç¯¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ª5Âç¾ðÊó²ò¶Ø¤òÈ¯É½

■「12月29日という貴重な日にライブをすることができて本当にうれしい限りです」(FANTASTICS・木村慧人)

FANTASTICSが、2024年を締め括る『FANTASTICS LIVE 2024 “FANTASTIC DISCO”』を12月29日に有明アリーナで開催。アンコールでは、5大情報解禁が発表された。

2024年も12月28日から31日までの4日間、有明アリーナで開催されるLDHの年末恒例のスペシャル公演。2日目となる29日に登場したのはFANTASTICS。この日はグループの結成日でもあり、メモリアルな日に開催する2024年ラストライブとなった。

「Welcome to FANTASTIC DISCO!!」というアナウンスを合図にメンバーがひとりずつ登場。マーチングバンド風のダンサーとともに、公演タイトルにちなんで1曲目は「SUPER DUPER DISCO」からスタート。ひとりずつ挨拶を終えるとそこから「Play Back」「PANORAMA JET」「Got Boost?」「Flying Fish」「Yellow Yellow」と、序盤から怒涛のパフォーマンスに会場は大熱狂。

ボーカルふたりによるMCのあとは、「Maybe In Love」を歌唱。アカペラの演出もありボーカルふたりの透明感ある歌声が会場に響きわたった。「The Only One」で再びパフォーマーも登場し、「BABY LOSE」では前半戦とは変わってクールでセクシーな姿を見せ、その雰囲気のままEXILEの「Ti Amo」をカバー。

ライブ中盤にはパフォーマーによるDANCE TRACKで、それぞれの個性が光るステージを披露。続いて「Peppermint Yum」「SPLASH」と力強いパフォーマンスを魅せ、「Overflow」から始まるメドレーがスタート。「Tarte Tatin」では会場も一緒になって踊り、「Keep On Movin’」「Easy come, easy go」と続き、「CANNONBALL」ではメンバーから少し早いお年玉のプレゼント企画も。「Can’t Give You Up」、メドレーラストは瀬口黎弥のラップから始まる「WHAT A WONDER」で締め括り、アップテンポ続きのメドレーに会場はまさに“DISCO“の熱気に。

その後は「M.V.P.」、EXILEの「銀河鉄道999」を披露し、八木勇征の「それでは最後、僕たちのデビュー曲で盛り上がっていこうぜ!」を合図にデビューシングル「OVER DRIVE」で結成日にふさわしい本編ラストを飾った。

アンコール前、巨大スクリーンに2025年2月5日発売のアルバムリリース情報の紹介映像が流れると、「今夜初披露」の文字が映し出され、現在放送中の“ラウンドワン”のCMでも起用されている新曲「TOP OF THE GAME」を初パフォーマンス。うれしいサプライズに喜びの歓声が上がる。

この日のサプライズはこれだけでは終わらない。パフォーマンスを終えると再び暗転し、スクリーンには主演瀬口黎弥の舞台『THE 面接』上演決定、木村慧人待望の1st写真集発売決定、佐藤大樹編集長による『TAIKI MAGAZINE』発売決定、そしてFANTASTICSの冠番組の新シーズン『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON5』放送決定と、連動したライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART5』の開催も決定、さらにはABEMAにて新冠番組『FANTASTICSのイケメンを、壊したい!』の放送決定が発表された。うれしい発表の嵐にファンは大興奮。

再びステージに戻ってきたメンバーは、堀夏喜「僕らアリーナツアー2月から回って夏頃に終わって、最後もライブで終われるって本当に幸せなことだなって思います。みなさんありがとうございます!」世界「ツアーとはまったく違う内容でやろうということで、12月29日という大事な日にみなさんと集まって。だから『OVER DRIBE』で本編締めたんだよ!」瀬口黎弥「2024年ももうそろそろ終わりですよ! 毎年早いなって言ってるんですけど、来年もさらにスピードアップしていきたいと思いますのでみなさん応援よろしくお願いします!」と今回のライブの感想を述べた。

そして解禁になった情報について、木村慧人は「12月29日という貴重な日にライブをすることができて本当にうれしい限りです。そして、ようやく写真集を出させていただきます! すごくいい写真集にしますのでぜひ買ってください! 後悔はさせませんので!」、瀬口も主演舞台について「情報はこれから解禁していきますのでみなさん楽しみにしていてください!」、そして「編集長!」と呼ばれた佐藤は「2nd写真集だと思ったでしょ? 久々に見ました、数万人のポカン(笑)私の好きなものを詰め込んだ一冊を発売することになりました! 僕ももちろん出るんですけど、企画・編集・構成すべてやっております。毎日編集作業行っています! みなさん詳細は楽しみに待っていてください!」とそれぞれ語り、また『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON5』については世界が、「シーズン5ですよ、すごいですね。映像でご覧になられた通り、撮り終えています。チラッと映りましたけど、ゲストの堺正章さんが。今回もちょっとやばかったですね」中島颯太「舞台もありますのでよかったら遊びに来てください!」、最後にABEMAの番組については、中島が「全員の面白い魅力が詰まっていますので、よかったら『イケ壊』で盛り上げてください!」とコメント。

そして記念に会場に集まったファンと記念撮影を行い、最後はFANTASTICSバージョンの「Turn Back Time」で2024年ラストライブを締め括った。

書籍情報

2025.02.26 ON SAEL

『TAIKI MAGAZINE』

2025.初夏予定

『木村慧人1st写真集―タイトル未定―』

『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON5』公式サイト

https://www.ntv.co.jp/fff4/

『FANTASTICSのイケメンを、壊したい!』番組トップページ

https://abema.tv/video/title/90-2020

舞台『THE 面接』公式サイト

https://themensetsu.jimdosite.com/

FANTASTICS OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/Artist/index/168