ÀäÌ¯¤Ê¿§Ì£¤ÇÁèÃ¥ÀïÉ¬»ê¡£¡ÚKATE¡Û¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤«¤é¸ÂÄê¿·¿§¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥«¥é¡¼ÅÐ¾ì
¥Ý¡¼¥Á¤Ë£±ËÜÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¿´¶¯¤¤¡¢Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¸ý¹È¡ÚKATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤«¤é2025Ç¯1·î25Æü¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¿·¿§¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥«¥é¡¼£³¿§¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁèÃ¥ÀïÉ¬»ê¤ÎÍ½´¶¡Ä¡£ÁáÂ®¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
🌼¤È¤í¥Ä¥ä´¶¤ÇºÇ½Ü¤Î¿°¤Ø¡£Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ÚKATE¡Û¿·¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×
ÀäÌ¯¤¹¤®¤ë¡ª½Ü¤ÊÇò¤Ã¤Ý¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ë·ì¿§´¶¥«¥é¡¼¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿Ã¸¤á¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥«¥é¡¼
Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Æ¡¢¹âÈ¯¿§¤ÇÊÝ¼¾¤Þ¤Ç³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï°ìÅÙ»È¤Ã¤¿¤é¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿´¶¯¤¤¸ý¹È¡£¤µ¤é¤Ë¥«¥é¥Ð¥ê¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«¿È¤Ë»÷¹ç¤¦¹¥¤ß¤Î¿§¤¬¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢¥¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Û¥±¥¤¥È¡¡¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¡¿·£³¿§¡Êº¸¤«¤éEX-3 À¸¾Æ¤±¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡¢EX-4 ¥Ô¥ó¥¯¥Ð¥Ê¥Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¡¢EX-5 ¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡Ë¡¡³Æ¡ï1,540¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÖEX-3 À¸¾Æ¤±¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¡¢¡ÖEX-4 ¥Ô¥ó¥¯¥Ð¥Ê¥Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¡×¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥Ô¥ó¥¯·Ï¡¢¡ÖEX-5 ¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡×¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥â¡¼¥Ö·Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ì¤âÇòÉâ¤¤ä·ì¿§¤Î°¤µ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥¯¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë£³¿§¤Ï¡¢½Õ¥á¥¤¥¯¤ÎÀè¼è¤ê¤Ç¤¼¤ÒºÎ¤êÆþ¤ì¤Æµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¡£È¯ÇäÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿§¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ãtext¡§Hiromi Anzai¡¡Ìä¡§¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ¡¡0120¡Ý518¡Ý520¡ä