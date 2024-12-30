¡ÚºÇ¸å¤Ë¶»¥¥å¥ó♡¡ÛÈà»á¤ÎÍÄÆëÀ÷¤â¤Þ¤µ¤«Èà¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Æ...¡ª¡©
Í§¤À¤Á¤äÈà»á¡¢¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤Ê¤É¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© º£²ó¡¢Ray WEBÊÔ½¸Éô¤Ï·ùÌ£¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëÈà»á¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÉ¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Èà»á¤ÎÄ¾¼ù¤¯¤ó¤Î¼Â²È¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡£
¼Â²È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ä¾¼ù¤¯¤ó¤ÎÍÄÆëÀ÷¤À¤È¤¤¤¦½÷À¡¦Í³¹á¤¬¸½¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬Ä¾¼ù¤¯¤ó¤È¿ÆÌ©¤ÊÃç¤À¤È¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ä¾¼ù¤¯¤ó¤Î¼Â²È¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿Í³¹á¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾¼ù¤¯¤ó¤¬ÀÊ¤ò¤Ï¤º¤·¤¿·ä¤Ë¡¢Í³¹á¤«¤é·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤ÆÍ³¹á¤âÄ¾¼ù¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡Ä¡Ä¡©
¸¶°Æ¡§Ray WEBÊÔ½¸Éô
ºî²è¡§¤Þ¤Õ¤¡¡¼¤ë