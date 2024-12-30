¡Ö±Ê±ó¤Î¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡×¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¤¦¤ï¤¡¤¡¡¢¤¨¤°¤¤¡×¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢SNS¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿ôÇ¯Á°¤ËÆ±¤¸¥¸¥à¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤´±ï¤¢¤Ã¤Æ»ä¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖAAA¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡ÖNissy¡×Ì¾µÁ¤Ç¥½¥í³èÆ°¤ò¤¹¤ëÀ¾ÅçÎ´¹°¡£¡Ö»ä¤Î±Ê±ó¤Î¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢¿ÀÌîºù»Ò¤µ¤ó¡×¤È¾¾Åè¤Î¥É¥é¥ÞÂåÉ½ºî¡Ö¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡×(2000Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎÌòÌ¾¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖÅìµþ¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¹¢¤ËÎÉ¤¤¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤â¡×¤ÈÌ¾¸Å²°»Ô¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡©¤¹¤´¡¼¤¤!!¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ì¾¸Å²°¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¤¡¡¢¤¨¤°¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£