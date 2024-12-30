¤µ¤ó¤Þ¡¡¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤Þ¤µ¤«¡Ä¤ª¤â¤Á¤ã¤ò±Ë¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë!?¡¡¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤ä¤Ç¡×¤â¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¾×·â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯Ç¯ËöSP¡×¡Ê¸å6¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾®¤µ¤¤¥¤¥ë¥«¤ò»ô¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤µ¤ó¤ÞVSÇä¤ì¤Ã»Ò¼ã¼ê·Ý¿Í¡×¤Î´ë²è¤Ç¡¢Æ°Êª¤ÎÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤¬¿Í°ÙÅª¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¶¤Ï¥¤¥ë¥«¤Ç¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î´êË¾¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂç¾Ð¤¤¡£¥¤¥ë¥«¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö²¶¤Í¡¢É÷Ï¤¤Ë¥¤¥ë¥«¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬¤º¤Ã¤È±Ë¤¤¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤µ¤ó¤Þ¡£
¡¡¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÁÛÁü¤·¤¿¤Î¤«½Ð±é¼Ô¤ä´ÑÍ÷ÀÊ¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤ä¤Ç¡£²¶¤¬Çã¤Ã¤¿¤ï¤±¤ä¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¡¢¥¤¥ë¥«¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬±Ë¤°¤µ¤Þ¤¬²Ä°¦¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖËÜÊª¤Î¥¤¥ë¥«¤¬¼«Ê¬¤ÎÉ÷Ï¤¤Ç±Ë¤¤¤Ç¤¿¤é¤É¤ì¤À¤±¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤È¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤ë¡£¥È¥¤¥×¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡×¤È¾®¤µ¤¤¥¤¥ë¥«¤ò»ô¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£