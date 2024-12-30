¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òºÌ¤Ã¤¿³¤³°Áª¼ê...¡Ö¥ê¥¢¥ëÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡×Î¦¾åÁª¼ê¡¢¡Ö½÷Í¥´éÉé¤±¡×´Ú¹ñ¼Í·âÁª¼ê¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÍÅÀº¡×¤â
2024Ç¯¤Ï7·î26Æü¤«¤é8·î11Æü¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿³¤³°¤Î½÷ÀÁª¼ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡Ö9Åù¿ÈÈþ½÷¡×Èþ½÷½ÀÆ»²È¥Ó¥í¥Ç¥£¥É¡¢Æ´¤ì¤ÏÃ«Î¼»Ò
¤Þ¤º¤Ï¡¢½ÀÆ»½÷»Ò57¥¥íµé¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¡Ö9Åù¿ÈÈþ½÷¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¥À¥ê¥¢¡¦¥Ó¥í¥Ç¥£¥ÉÁª¼ê¡£½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¤Ç¥·¥É¥Ë¡¼¡¢¥¢¥Æ¥Í¤Î¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ã«Î¼»Ò¤µ¤ó¤ÏÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âç²ñ¸å¤â¡¢³¤ÊÕ¤ò»¶Êâ¤¹¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¤Î¡×¡Ö½÷¿À¤Î¤è¤¦¤À...¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï¸½ºß48Ëü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¦¾å½÷»ÒËÀ¹âÄ·¤Ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿±Ñ¹ñÂåÉ½¥â¥ê¡¼¡¦¥³¡¼¥É¥ê¡¼Áª¼ê¡£8·î¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î±Ñ¹ñ¤ÎÁö¤êÉýÄ·¤ÓÁª¼ê¡¢¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥«¡¼¥óÁª¼ê¤é¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¥Ñ¥ê¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¶¥µ»Ãæ¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢Î¦¾å½÷»ÒÁö¤ê¹âÄ·¤Ó¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥ä¥í¥¹¥é¥ï¡¦¥Þ¥Õ¥Á¥ÕÁª¼ê¡£8·î4Æü¤Î·è¾¡Ãæ¡¢¶¥µ»¤Î¹ç´Ö¤Ë½ÐÈÖ¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¿²ÂÞ¤òÉß¤¤¤Æ²£¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¥ê¥¢¥ëÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼Í·â½÷»Ò10¥á¡¼¥È¥ë¥¨¥¢¥Ô¥¹¥È¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¥¥à¡¦¥¤¥§¥¸Áª¼ê¤Ï¡¢¼Í·â¤ò¹Ô¤¦»Ñ¤¬¡Ö´ÚÎ®¥É¥é¥ÞÆâ¤ÎÉ¬»¦»Å»ö¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥¯¡¼¥ë¡×¡ÖÁª¼ê¤ò¤ä¤á¤Æ¤â¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤¬´û¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¡Ö½÷Í¥´éÉé¤±¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¥àÁª¼ê¤Ï5ºÐ¤ÎÌ¼¤ò»ý¤ÄÊì¿Æ¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¥àÁª¼ê¤Ï¸½ºß¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÈÄ¹º¹¡Ö49¥»¥ó¥Á¡×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿
¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Î½÷»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈÅìµþ¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥é¥¤¥Ã¥µ¡¦¥ì¥¢¥¦Áª¼ê¡£¥ì¥¢¥¦Áª¼ê¤Ï¤â¤È¤â¤È2015Ç¯¤Ë¡¢ÀÄ¤¤¥É¥ì¥¹¤Î¡ÖÍÅÀº¡×»Ñ¤Ç²Ì´º¤Ë¥¹¥±¥Ü¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÆ°²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢13ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿20Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö3Ç¯¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤¤ì¤¤¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¡¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Þ¤À16ºÐ¡ª¡©¡×¡ÖÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê´¶¤¸¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÍÅÀº¤ÎÌ¾¤Ï°ËÃ£¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¯À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥ì¥¢¥¦Áª¼ê¤È¡¢¿ÈÄ¹º¹¡Ö49¥»¥ó¥Á¡×¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥¿¥¤¡¼¥¶¡¦¥á¥Í¥»¥¹Áª¼ê¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥ì¥¢¥¦Áª¼ê¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥Ç¥£¡¼¥Ë¥ã¡Ê¾®¤µ¤ÊÍÅÀº¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢2¿Í¤Ï¡ÖÍÅÀº¤È½÷²¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Âîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÌîÈþ±§Áª¼ê¤¬ÂçÀÜÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥óÁª¼ê¡£Ê¿ÌîÁª¼ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÎÌ´¤¬ÅÓÀä¤¨¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥ó¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¤«¤éµö¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖAI¤¬ºî¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¡ª¡×¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Î¥ë¥Ä¥¡¥Ó¥é¥°¡¦¥¹¡¼¥ÁÁª¼ê
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥í¥¶¥Þ¥ê¥¢¡¦¥â¥ó¥Á¥Ù¥ì¥ëÁª¼ê¤Ï¡¢8·î1Æü¤Î»î¹çÉ÷·Ê¤ò¼õ¤±¤ÆX¤Ç¤Ï¡¢¡Ö7ÈÖ¤ÎÈþ½÷¤Ê¤Ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¡£¥â¥Ç¥ë¤ä¤ó¡¢¤Û¤ó¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡£ÌµÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥í¥¶¥Þ¥ê¥¢¤ä¤Ã¤Ñ¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Öº£Æü¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°½÷»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ëÃÄÂÎÀï¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¤Î¥ë¥Ä¥¡¥Ó¥é¥°¡¦¥¹¡¼¥ÁÁª¼ê¤ÏX¤ÇÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¡£¼Ì¿¿¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥ë¥Ä¥¡¥Ó¥é¥°¡¦¥¹¡¼¥ÁÍÍ¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë·ï¡×¡Ö¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¤ËÄ¶Àä¥â¥Ç¥ëÉ÷Èþ½÷¤¬¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖAI¤¬ºî¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¡ª¥ë¥Ä¥¡¥Ó¥é¥°¡¦¥¹¡¼¥Á¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ÎÁª¼ê21ºÐ¡£À¨¤¤Èþ¿Í¡¢´é¾®¤µ¤¤9Æ¬¿È¤«¡¢¥ß¥¹¥Ñ¥ê¸ÞÎØ·èÄê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ñ¡¼¥¯¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ëÁª¼ê¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÌÜÉ¡Î©¤Á¤Ç¡¢¶¥µ»Ãæ¤ÏÄ¹¤¤È±¤òÉ÷¤Ë¤Ê¤Ó¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£Í½Áª¤¬¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤È¤Ó¤¤ê²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¤Æ±éµ»¤âÃúÇ«¡×¡Ö¥¹¥±¥Ü¡¼¤ÎÍÅÀº¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö´é¤¬ÎÉ²á¤®¤Ê¤¤¤«¡©¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·ÉþÁõ¤âÁÖ¤ä¤«¤Ç¤¤¤¤¡ª¥Ë¥å¥¸¤Ã¤Ý¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£