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YUKI CHIBA ¡ÉSTAR¡É RHINESTONE CREW SWEAT [Color: Black, White / Size: S, M, L, XL]
YUKI CHIBA ¡ÉSTAR¡É RHINESTONE HWC HOODIE¡¡[Color: Black, Gray, Navy, Red / Size: S, M, L, XL]
BlackEyePatch ¸ø¼°¼õÃíÈÎÇä¼õÉÕ¥µ¥¤¥È
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All lyrics by ÀéÍÕÍº´î (Yuki Chiba)
All songs produced by Koshy
Mixing by Leslie Brathwaite
Mastering by Colin Leonard (SING Mastering)
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¼õÉÕURL: https://fanicon.net/ticket/5145
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STAR Cap
STAR Hoodie
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ÀéÍÕÍº´î Instagram: https://www.instagram.com/yukichiba_
ÀéÍÕÍº´î YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë https://www.youtube.com/@Yuki_chiba
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