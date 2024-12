千葉雄喜が、12月12日にリリースしたファースト・アルバム『STAR』より、「パンパンなフロア」のミュージックビデオを公開した。関連記事: KOHHのクリエイティブ・ディレクター、高橋良が語るプロデュース論 MV「パンパンなフロア」のディレクターを務めるのは、Bad BunnyからKaty Perryまで、世界中の一流アーティストのMVを手掛ける映像監督兼フォトグラファーのSTLLZ。STILLZが千葉雄喜のMVを手掛けるのは「Jameson Ginger」以来2本目となる。STILLZは12月31日より、自身の写真集「スティルズ」の発売を記念して、代官山蔦屋書店アートフロアにてブックフェアを行う。

さらに、アルバム『STAR』と、ストリートで高い支持を集めるBlackEyePatchとのスペシャルコラボアイテムであるラインストーンが施されたスウェットとフーディー(各種色・サイズ展開あり)の販売を発表。同時にBlackEyePatchの公式特設サイトにて、限定数受注販売受付が開始している。<イベント情報>STILLZ「スティルズ」 book fair2024年12月31日(火)〜2025年1月12日(日)場所:代官山蔦屋書店2号館1階 ブックフロアお問い合わせ:03-3770-2525フェア詳細:https://store.tsite.jp/daikanyama/event/art/44681-1427321220.html”STAR” ✖️ BlackEyePatchスペシャルコラボアイテムYUKI CHIBA ”STAR” RHINESTONE CREW SWEAT [Color: Black, White / Size: S, M, L, XL]YUKI CHIBA ”STAR” RHINESTONE HWC HOODIE [Color: Black, Gray, Navy, Red / Size: S, M, L, XL]BlackEyePatch 公式受注販売受付サイトhttps://blackeyepatch.com/collections/yuki-chiba-black-eye-patch受付期間: 12/30(月)20:00-12/31(火)23:59まで<️リリース情報>千葉雄喜『STAR』2024年12月12日(木)配信リリースhttps://linkco.re/v9ETmgvd=収録曲=1. 一秒2. イマガ3. 新品無地T4. 重てえ5. 止まれん6. ありのまま7. 目立つ8. 人の気9. ハート絵文字10. 踊りたくなる11. パンパンなフロア12. やりたきゃ13. わかんないAll lyrics by 千葉雄喜 (Yuki Chiba)All songs produced by KoshyMixing by Leslie BrathwaiteMastering by Colin Leonard (SING Mastering)<ライブ情報>千葉 雄喜 ― STAR LIVE2025年7月3日(木)日本武道館開場 17:30/開演 19:00全席指定 前売料金 10000円(税込)︎ファンクラブ先行(抽選制)[受付期間 12/12(木)0:00-12/19(木)23:59]受付URL: https://fanicon.net/ticket/5145※ファンクラブ「チーム千葉」会員のみ有効️ファンクラブグッズ【受注限定生産】受付グッズSTAR CapSTAR HoodieSTAR Necklace※受注受付期間: 12/12(木) 0:00- 12/19(木) 23:59▶︎ファンクラブ「チーム千葉」入会方法入会受付URL: https://fanicon.net/fancommunities/6049千葉雄喜 Instagram: https://www.instagram.com/yukichiba_千葉雄喜 YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@Yuki_chiba