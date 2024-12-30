ÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¡¡·ÝÇ½³èÆ°10¼þÇ¯µÇ°¼Ì¿¿½¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡ªÉ½»æ¤Ï¡ÖÂçÃÀ¤Ë¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤¿¡×
¡¡2014Ç¯¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¡£
¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿2024Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿12·î28Æü¤Ë4th¼Ì¿¿½¸¡Ø10¡£¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬2ÉôÀ©¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢ÂÐÌÌ¼°¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¡¼¡¼¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°È¾¤Î¡Ö¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤³¤ÎË»¤·¤¤Ç¯Ëö¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ò¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡»Å»öÇ¼¤á¤ò¤·¤¿Êý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤ÎµÙ·ÆÃæ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ìî¤äÂçºå¤Ê¤É¹ñÆâ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ä¹á¹Á¤«¤é¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤Æ¡£¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï10Ç¯´Ö¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤É¡¢Í¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÄ¾ÀÜ²ñ¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤¿¤ê¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¾Ð´é¤Ç²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¼¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Î¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¡×¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö»ä¤¬¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë»Ñ¤ä¼Ì¿¿½¸¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥á¥é¤¬²¿Âæ¤«¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤É¤³¤«¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç¤ÏÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê·Ò¤¬¤êÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ñ¸ÂÄê¤ÎÉ½»æ¤ÎÇò¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ï¡¢»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤À¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¤ÏÀ§Èó¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¼¡¼¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ¤ÏÂçÃÀ¤Ê¥«¥Ã¥È¤Î¿åÃå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿åÃå¤ÏÃå¤³¤Ê¤»¤ë¿Í¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÃå¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë²¼Æý¤¬¸«¤¨¤ë¿åÃå¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤º¤Ã¤ÈÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°áÁõ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¤Î¿åÃå¤Ë¡¢ÀÖ¤¤¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤«¤Ä¡¢ÂçÃÀ¤Ë¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¤â¤´Ã´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é10Ç¯¤È¤¤¤¦·îÆü¤ò·Ð¤Æ¡¢4th¼Ì¿¿½¸¤ò»£±Æ¤·¡¢ÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ø»ä¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤ß¤¿¤¤¤Ë¸½¾ì¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¥ï¥¤¥ï¥¤¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿µ¤¤Ê¤¯»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤ä¾Ð´é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë»£¤ì¤Æ¤¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¼¡¼¼Ì¿¿½¸¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Öº£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â2024Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ØÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¡£»£±Æ¤«¤é´°À®¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¯Ã»´ü´Ö¤Ë¶Å½Ì¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»£±Æ¸å¤¹¤°¤Ë¼Ì¿¿¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢¹½À®¤Î³ÎÇ§¤Ê¤ÉÄÌ¾ï¤Ê¤é²¿¥ö·î¤â¤«¤±¤Æºî¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤Î¤ª±¢¤Ç¶Ã°Û¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¾ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¼¡¼2025Ç¯¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö11Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢10Ç¯ÌÜ¤è¤ê¤â¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëå¡ÊÅÔ´Ý°¡²ÚÍü¡Ë¤È¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ê¡¢³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÌÏº÷Ãæ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ10Ç¯Â³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÅØÎÏ¤Ï·ç¤«¤µ¤º¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×